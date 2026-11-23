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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 핑클 출신 성유리가 21년 만의 완전체 컴백을 앞두고 화보 촬영 영상을 공개한 가운데 이진과 옥주현이 직접 댓글을 남기며 막내를 향한 애정을 드러냈다.

성유리는 지난 22일 자신의 SNS에 "언니들한테 한참 이쁨받을 나이, 막내율"이라는 글과 함께 화보 촬영 현장을 담은 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 성유리는 어깨와 쇄골을 드러낸 블랙 튜브톱 드레스를 입고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. 머리를 뒤로 묶고 자연스럽게 흘러내린 옆머리로 분위기를 더했고 또렷한 아이라인과 차분한 립 메이크업으로 한층 성숙한 매력을 드러냈다.

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평소 청순하고 사랑스러운 이미지와 달리 강렬한 눈빛과 고혹적인 표정으로 색다른 분위기를 연출해 시선을 사로잡았다.

해당 게시물에 반가운 인물들이 등장했다. 바로 핑클 멤버 이진과 옥주현. 이진은 "이쁘다 울자기"라는 댓글을 남기며 성유리의 미모를 칭찬했다. 옥주현 역시 "아 넘이뽀 우리막냉잉"이라며 하트 이모티콘과 함께 막내를 향한 애정을 표현했다.

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이번 댓글은 핑클이 21년 만에 완전체 활동 재개를 앞두고 있다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

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앞서 핑클은 지난 9월 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버가 함께하는 완전체 활동을 공식 발표했다. 지난 18일에는 공식 SNS 채널을 개설하고 블랙 드레스와 슈트 차림의 새로운 단체 및 개인 프로필 사진까지 공개하며 컴백 준비를 본격화했다.

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핑클이 팀 이름으로 본격적인 활동에 나서는 것은 2005년 디지털 싱글 'Forever Fin.K.L' 이후 약 21년 만이다. 2019년 JTBC '캠핑클럽'을 통해 재회해 신곡을 발표하기도 했지만 당시에는 방송을 계기로 한 특별 프로젝트 성격이 강했다.

이번에는 단발성 재결합이 아닌 장기 프로젝트다. 핑클은 데뷔 30주년을 맞는 2028년까지 약 2년 동안 새로운 음악과 공연을 비롯해 다큐멘터리, 예능 등 다양한 활동을 선보일 예정이다.

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본격적인 완전체 활동을 앞두고 성유리의 화보 촬영에 이진과 옥주현까지 직접 응원을 보내면서 1세대 대표 걸그룹 핑클이 다시 보여줄 네 멤버의 호흡에도 기대가 모이고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com