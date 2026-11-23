'숨바꼭질2' 단체 포스터 모음. 사진제공=CJ ENM

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[스포츠조선 정빛 기자] 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질' 안혜린 PD가 노래와 춤 없는 아이돌 컴백 프로그램을 기획한 배경을 밝혔다.

'숨바꼭질2'를 연출한 안혜린 PD는 23일 서울 마포 상암 CJ ENM 센터에서 스포츠조선과 만나 "이 가수의 노래와 춤이 하나도 안 나오는 프로그램은 어떨까?라는 접근이었다"고 했다.

'숨바꼭질'은 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 제한 시간 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 버라이어티다. 지난해 엠넷플러스 최초의 오리지널 예능으로 출발해 플랫폼의 첫 시즌제 오리지널 IP(지식재산권)로 성장했다.

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시즌2는 전 세계 213개 지역에서 시청됐고, 관련 디지털 콘텐츠 누적 조회수 1억 회를 돌파했다. 시즌2 론칭 이후 엠넷플러스 신규 가입 기여도 32만 이상을 기록했다.

안 PD는 이 같은 흥행에 대해 "인기는 예상은 못 했다. 어릴 때부터 하던 놀이라 쉬워서 그러지 않았나 싶다"고 말했다.

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아이돌과 공포라는 장르를 결합한 데는 아티스트의 팬덤을 넘어 공포 장르의 마니아층까지 시청자로 확보하겠다는 의도가 있었다.

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안 PD는 "한 팀이 출연하면, 그 팀의 팬만 보잖아 라는 걸 저희도 우려했다"며 "공포라는 장르는 옛날부터 마니아층이 확보돼서, 이 팬이 아니라도 다음 편도 이어봤으면 하는 마음에 공포를 선택했다"고 설명했다.

'숨바꼭질2' 안혜린 PD. 사진제공=CJ ENM

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특히 최근 K팝 아티스트들의 자체 콘텐츠(자컨)가 양적, 질적으로 성장하고 있다는 점에서 차별화에 대한 고민도 깊었다.

안 PD는 세븐틴, 에이티즈, 싸이커스 등의 공포 특집을 언급하며 "올해 공포 콘텐츠가 아이돌 자컨에서 구성이 훌륭하더라"고 했다.

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이어 "저희는 챌린지 중 하나가 자컨과 어떻게 다르게 할 것이냐"라며 "자컨에서 할 수 없는 구성을 하고, 자컨보다 스케일을 크게 하고, 제작자로 이야기를 촘촘하게 하고. 출연자가 역량을 잘 발휘하게 하면 좋지 않을까"라고 말했다.

시즌2에서는 기존 숨바꼭질 생존 게임에 도시 괴담이라는 세계관을 더했다. 낚시터, 폐교, 병원, 웨딩홀, 무덤가 등 회차마다 새로운 공간과 괴담을 설정하고, 배우 이정현을 스토리텔러로 내세웠다.

이정현을 섭외한 배경에 대해서는 "'심야괴담회'를 봤는데, 이정현 씨가 승리도 하시고, '미스터 션샤인' 봤을 때도 무서운 아우라가 있었다"며 "K팝 아이돌과 작업을 해보시고 싶다고 하시더라"고 귀띔했다.

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공포 예능 특성상 출연자들이 느끼는 공포의 강도를 두고 고민도 있었다. 안 PD는 "매니저분들이 공포 난도를 조절해달라고도 한다"며 "저희가 조절하기보다는, 저희는 이야기에 맞춰서 준비할 뿐이다"라고 밝혔다.

그러면서도 "심하게 말하면 가학적으로 보이지 않을까 하는 우려가 있었다"고 털어놨다.

다만 공포라는 극한 상황에서 드러나는 멤버들의 관계성과 팀워크가 '숨바꼭질'만의 재미라고 짚었다. 안 PD는 "다른 멤버를 구하기 위해 무서움을 이기고 달려들더라. 그 모습이 매력적으로 보였던 것 같다"고 했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com