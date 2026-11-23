'숨바꼭질2' NCT 위시 포스터. 사진제공=CJ ENM

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[스포츠조선 정빛 기자] 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질' 안혜린 PD가 가장 기억에 남는 플레이어로 그룹 NCT 위시 사쿠야를 꼽았다.

'숨바꼭질2'를 연출한 안혜린 PD는 23일 서울 마포 상암 CJ ENM 센터에서 스포츠조선과 만나 "제가 가장 기억에 남는 편은 NCT 위시다. 사쿠야가 제일 기억 난다"라며 "코르티스 편은 물귀신 공들였다"라고 했다.

'숨바꼭질'은 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 제한 시간 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 버라이어티다.

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두 시즌에 걸쳐 총 14팀의 K팝 아티스트가 16차례 플레이어로 나섰다. 시즌1에는 트레저, NCT 위시, 라이즈, 제로베이스원, 투모로우바이투게더, 올데이프로젝트, 투어스, 보이넥스트도어가, 시즌2에는 코르티스, 알파드라이브원, 제로베이스원, 하츠투하츠, 앤팀, NCT 위시, 아일릿, 리센느가 출연했다.

안 PD는 기억에 남는 플레이어에 대해 "시즌1 때는 올데이 프로젝트였다. 그때는 올데이 프로젝트가 데뷔하고 얼마 안 됐는데, 자체 콘텐츠 이력이 없는 상황에서 출연했었다"며 "애니가 워낙 화제의 장면을 만들어주기도 했다"고 돌이켰다.

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이어 NCT 위시를 언급하며 사쿠야가 공포 상황에서 보여준 반응이 인상적이었다고 전했다.

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특히 NCT 위시와 제로베이스원은 시즌1에 이어 시즌2에도 출연한 팀들이다. 이미 '숨바꼭질'을 경험한 만큼 한층 달라진 모습을 보여줬다는 것이 안 PD의 설명이다.

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안 PD는 NCT 위시에 대해 "NCT 위시도 작년 하고, 올해는 신이 난 상태로 왔더라"고 했다.

이어 "멤버들 처음에 리딩할 때는 무서?m허 못 하겠다고 하다가, 막상 녹화한 후에는 집에 안 가고 '다시 하면 잘 하겠다'고 경험담을 얘기하곤 그랬다"고 현장 분위기를 전했다.

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'숨바꼭질2' 코르티스 포스터. 사진제공=CJ ENM

시즌2 포문을 연 코르티스 편에 대해서도 이야기를 들을 수 있었다. 당시 제작진은 낚시터를 배경으로 물귀신을 구현했다.

안 PD는 "코르티스 편에 물귀신을 구현하고 싶었다"며 "저희도 멤버들이 어떻게 할지 굉장히 기대했다"고 말했다.

다만 출연자들의 행동을 예측할 수 없는 프로그램인 만큼 제작진이 공들여 준비한 공포 장치가 제대로 빛을 보지 못하는 경우도 있었다.

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안 PD는 "제대로 준비했는데, 잘 못 보여준 상황도 있었다. 물귀신도 그랬다. 멤버들이 못 본 경우가 있었다"고 털어놨다.

출연 아티스트와 글로벌 팬덤의 특성을 고려해 괴담 소재를 선정하기도 했다. 일본인 멤버들이 있는 앤팀의 경우 일본 괴담인 '여우창문'을 활용한 것이 대표적이다.

안 PD는 "작년 제로베이스원 같은 경우 삐에로를 썼는데, 삐에로 반응이 글로벌 팬들이 무서워하고 좋아하더라"며 "술래도 글로벌 팬들도 충분히 무서울 만한 걸 고민했다"고 설명했다.

아티스트 섭외 기준에 대해서는 "해당 팀이 공포물을 접했을 때 어떤 모습을 보여줄지에 주목했다"라며 "바쁜 K팝 아티스트들의 일정을 고려해 1~2개월 전에 일찌감치 섭외에 나선다"라고 말했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com