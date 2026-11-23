사진=손담비 SNS

사진=손담비 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁, 딸 해이와 함께한 행복한 주말 일상을 공개했다. '기럭지 부부'를 쏙 빼닮은 딸의 귀여운 모습이 시선을 사로잡았다.

손담비는 22일 자신의 SNS에 "우리 가족 총출동"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 손담비 가족은 즐거운 주말 나들이를 만끽하고 있다. 특히 엄마 아빠가 딸 해이의 양 볼에 나란히 입을 맞추는 모습에서 세 사람의 애정이 고스란히 느껴진다. 손담비와 이규혁 사이에서 환하게 웃는 해이의 모습도 사랑스럽다.

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무엇보다 눈길을 끄는 건 부모의 장점을 쏙 빼닮은 딸의 비주얼이다. 남다른 기럭지를 자랑하는 손담비와 이규혁 부부 사이에서 태어난 해이 역시 귀여운 외모로 시선을 모았다.

손담비는 "주말엔 사랑하는 사람들과 행복 충전! 여러분도 웃음 가득한 주말 보내세요. 주말도 파이팅"이라는 인사도 덧붙이며 팬들과 행복을 나눴다.

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손담비와 이규혁은 2011년 SBS 예능 '김연아의 키스&크라이'를 통해 처음 인연을 맺었다. 당시 두 사람은 각각 피겨스케이팅 파트너와 호흡을 맞춰 경쟁을 펼쳤다. 이규혁은 복근 노출과 코믹한 캐릭터로 사랑받으며 최종 3위, 손담비는 아찔한 데스 스파이럴을 선보이며 최종 4위에 올랐다.

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이후 배우로 활동 영역을 넓힌 손담비는 KBS2 드라마 '동백꽃 필 무렵' 등으로 시청자들의 사랑을 받았다. 두 사람은 2022년 결혼해 부부의 연을 맺었으며, 이후 딸 해이를 품에 안았다.

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결혼과 출산을 거쳐 엄마가 된 손담비는 최근 개인 유튜브와 SNS를 통해 육아 일상을 공유하며 팬들과 소통하고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com