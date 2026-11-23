'숨바꼭질2' 안혜린 PD. 사진제공=CJ ENM

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[스포츠조선 정빛 기자] 엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질' 안혜린 PD가 시즌3를 언급했다.

엠넷플러스 오리지널 '숨바꼭질2'를 연출한 안혜린 PD는 최근 스포츠조선과 만나 시즌3 제작 가능성에 대해 "긍정적으로 얘기하고 있다"라며 "워너원 완전체 섭외하고 싶다"고 밝혔다.

'숨바꼭질'은 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 제한 시간 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 버라이어티다. 지난해 엠넷플러스 최초의 오리지널 예능으로 출발해 플랫폼의 첫 시즌제 오리지널 IP(지식재산권)로 성장했다.

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시즌2는 전 세계 213개 지역에서 시청됐으며, 관련 디지털 콘텐츠 누적 조회수 1억 회를 돌파했다. 시즌2 론칭 이후 엠넷플러스 신규 가입 기여도 32만 이상을 기록했다.

특히 시즌1이 입소문을 타고 인기를 얻었다면, 시즌2는 공개 전부터 시청자들의 기대를 모았다는 점에서 의미가 남달랐다.

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안 PD는 시즌2 첫 플레이어였던 코르티스를 언급하며 "코르티스가 처음 공개되는 그 시간에 많이 들어와주셔서. 이 콘텐츠만의 힘이 생겼구나"라고 당시를 돌이켰다.

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아티스트들의 출연 요청도 늘어났다고 한다. 안 PD는 "계속 출연 요청도 더 많이 들어오고 있어서, 제작자로 너무 기쁘다"고 말했다.

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그런 만큼 다음 시즌에 대한 욕심도 크다. 안 PD는 "아직 보여드리고 싶은 게 많다. 모시고 싶은 팀도 많고, 조합도 해보고 싶다"고 했다.

특히 출연을 희망하는 아티스트로 워너원과 A2O 라이트를 언급했다. 안 PD는 "워너원도 완전체로 출연하면 좋겠고, A2O 라이트도 출연했으면 좋겠다"라며 "기획사 특집이나 '쫄보' 특집도 재밌을 것 같다"며 새롭게 구상하기도 했다.

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시즌3 염원이 있는 것처럼, '숨바꼭질' 활동 반경 역시 넓어지고 있다. 엠넷플러스에서 출발해 Mnet 방송으로 편성된 데 이어 시즌2 최종회인 리센느 편은 CGV 특별 상영으로 관객들과 만났다.

당시 4개 극장 약 900석 규모의 1차 예매가 오픈 약 2분 만에 매진됐고, 이에 전국 11개 극장, 15개 상영관으로 특별 상영 규모를 확대했다.

안 PD는 극장 상영을 기획한 배경에 대해 "공포물은 같이 봐야 재밌는 거니. 마지막 회차에, 온라인에서 하는 경험을 오프라인에서 하는 걸 시도해보자"고 했다며 "그 시도도 좋은 결과를 가지기도 했고"라고 말했다.

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안 PD 역시 '숨바꼭질'이 더 널리 알려졌으면 하는 바람에 대해 "알려졌으면 한다. 바라는 바다"라고 답했다.

다만 '숨바꼭질'이 엠넷플러스의 성장을 위해 기획된 오리지널 콘텐츠인 만큼 프로그램의 흥행이 플랫폼의 성장으로 이어지길 바라는 마음이 더 컸다.

안 PD는 "다 볼 수 있으면 좋겠으니까, 엠넷플러스가 더 성장했으면 좋겠다"며 "언젠가 K팝을 좋아하는 친구들이 엠넷플러스를 통해 다 보는 게 목표"라고 밝혔다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com