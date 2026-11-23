이미지 출처=디즈니+ 코리아 공식 유튜브 채널

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 이준혁이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 특별출연 비하인드를 공개해 눈길을 끌었다.

23일 디즈니+ 코리아 공식 유튜브 채널에는 '특별 출연 배우들도 함께 함'이라는 제목의 '재혼 황후' 7~8회 비하인드 영상이 공개됐다.

영상에는 서왕국 국왕이자 하인리(이종석)의 친형인 워턴 3세 역으로 특별출연한 이준혁의 촬영 현장이 담겼다.

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이준혁은 작품에 참여하게 된 계기에 대해 "이종석 배우님이 부탁을 하셔서 이렇게 특별히 출연하게 됐다"고 밝혔다. 이어 감독과 이종석을 비롯한 제작진이 이미 전문적으로 준비를 마친 상태여서 편안하게 촬영할 수 있었다고 전했다. 특히 이종석과는 같은 소속사에 몸담고 있지만 작품에서 함께 연기한 것은 이번이 처음이라는 점도 눈길을 끌었다.

이준혁은 촬영 중 이종석과 마주한 순간을 두고 "약간 꿈같다"고 표현했고, 이종석 역시 현실감이 없다는 반응을 보였다.

이미지 출처=이준혁 인스타그램

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앞서 이준혁은 지난 19일 자신의 인스타그램에도 '재혼 황후' 촬영 장면을 공개했다. 고풍스러운 서양풍 의상을 입고 상대 배우와 마주 선 모습과 왕궁을 연상시키는 배경이 담겨 작품 속 캐릭터에 대한 관심을 높였다.

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이준혁은 올해 공개된 영화 '왕과 사는 남자'를 비롯해 넷플릭스 '레이디 두아', 티빙·tvN '로또 1등도 출근합니다' 등에 출연했으며, 현재는 드라마 '각성'과 영화 '뱀피르' 등 차기작을 준비하고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com