[스포츠조선 김소형 기자] 배우 이준혁이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후' 특별출연 비하인드를 공개해 눈길을 끌었다.
23일 디즈니+ 코리아 공식 유튜브 채널에는 '특별 출연 배우들도 함께 함'이라는 제목의 '재혼 황후' 7~8회 비하인드 영상이 공개됐다.
영상에는 서왕국 국왕이자 하인리(이종석)의 친형인 워턴 3세 역으로 특별출연한 이준혁의 촬영 현장이 담겼다.
이준혁은 작품에 참여하게 된 계기에 대해 "이종석 배우님이 부탁을 하셔서 이렇게 특별히 출연하게 됐다"고 밝혔다. 이어 감독과 이종석을 비롯한 제작진이 이미 전문적으로 준비를 마친 상태여서 편안하게 촬영할 수 있었다고 전했다. 특히 이종석과는 같은 소속사에 몸담고 있지만 작품에서 함께 연기한 것은 이번이 처음이라는 점도 눈길을 끌었다.
이준혁은 촬영 중 이종석과 마주한 순간을 두고 "약간 꿈같다"고 표현했고, 이종석 역시 현실감이 없다는 반응을 보였다.
앞서 이준혁은 지난 19일 자신의 인스타그램에도 '재혼 황후' 촬영 장면을 공개했다. 고풍스러운 서양풍 의상을 입고 상대 배우와 마주 선 모습과 왕궁을 연상시키는 배경이 담겨 작품 속 캐릭터에 대한 관심을 높였다.
이준혁은 올해 공개된 영화 '왕과 사는 남자'를 비롯해 넷플릭스 '레이디 두아', 티빙·tvN '로또 1등도 출근합니다' 등에 출연했으며, 현재는 드라마 '각성'과 영화 '뱀피르' 등 차기작을 준비하고 있다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com