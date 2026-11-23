사진 제공=㈜마인드마크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김명민이 영화 '슬픈 열대'를 함께 한 이신영과 박유림을 향한 애정을 드러냈다.

김명민은 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "이신영과 박유림을 한 번도 후배라고 생각한 적 없다"며 "둘 다 제 동료라고 생각한다"라고 했다.

25일 개봉하는 '슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, '신세계', '마녀', '귀공자' 등을 연출한 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 김명민은 감정을 절대 드러내지 않는, 자비 없는 냉혹함을 지닌 사부 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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앞서 박유림은 이날 진행된 인터뷰에서 대선배인 김명민을 향한 팬심을 드러낸 바 있다. 그는 "제가 자꾸 찾으니 김명민 선배가 저를 부담스러워하시는 것 같다"면서 "밥 먹는 자리에서도 저를 피하셨다"고 밝혔다.

이를 들은 김명민은 "(박유림이) 질리고 이런 건 없다. 다만 부담이 될 때도 없지 않아 있다(웃음). 박유림의 그런 성격이 좋다. 너무 귀엽지 않나. 유림이의 목소리의 톤도 매력적이다"라고 칭찬했다. 그러면서 "신영이와 유림이 모두 후배라고 생각한 적 없다. 둘 다 동료다. 신영이도 촬영하면서 너무 고생을 많이 했다. 영화를 보신 분들이 신영이 이야기를 많이 해주셨으면 좋겠다. 현재 군 복무 중인데, 얼마나 하고 싶은 말이 많겠나"라고 덧붙였다.

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영화 개봉을 앞두고 이신영으로부터 연락을 받았는지 묻자, 김명민은 "아쉽게도 신영이와 연락처를 따로 주고받진 못했다"며 "신영이가 작품에 굉장히 몰입해서 휴차 때도 그렇고 저와 함께 보내는 시간이 없었다. 저는 운동도 해야 했고, 칼 연습도 해야 했다. 신영이도 신영이대로 액션 촬영 분량이 많았다. 촬영 장소도 서로 많이 달랐다. 연락은 못했지만, 현장에서 만나면 잘하고 있다고 응원해 줬다. 액션 찍을 때 고생을 많이 해서 다치기도 많이 다쳤을 것"이라고 답했다.

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김명민 또한 강도 높은 액션 촬영을 이어가며 여러 차례 부상을 입었다. 그는 "몸이 성한 곳이 없었다. 칼과 칼이 맞닿아서 어쩔 수 없이 부상이 많았다"며 "현장에선 안 아팠는데, 희한하게 숙소만 돌아오면 몸이 너무 아팠다"고 털어놨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com