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[스포츠조선 조윤선 기자] 송혜교가 45번째 생일을 맞아 오랜 남사친부터 고교 동창인 핑클 이진까지 절친들의 축하 속에 행복한 시간을 보냈다.

헤어스타일리스트 주형선은 23일 "Happy birthday My Beautiful Friend"라는 글과 함께 송혜교와 찍은 사진을 게재했다.

사진 속 두 사람은 서로를 마주 보며 다정한 미소를 짓고 있다. 특히 송혜교는 절친 앞에서 화려하게 꾸미지 않은 편안한 차림에 안경까지 착용한 모습이다. 한 손으로 턱을 괸 채 애정 어린 눈빛으로 절친을 바라보는 모습에서 두 사람의 각별한 우정이 느껴진다.

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지난 22일 생일을 맞은 송혜교의 파티 현장도 공개됐다. 송혜교는 주형선과 핑클 이진 등 절친들이 마련한 자리에서 꽃다발을 품에 안은 채 눈부신 미모를 뽐냈다.

은광여고 동창인 송혜교와 이진은 30년 가까이 인연을 이어오며 매년 서로의 생일을 챙기는 등 각별한 우정을 자랑해 왔다. 특히 올해는 뉴욕에 거주 중인 이진이 핑클 완전체 활동을 준비하며 한국에 머물고 있어 서울에서 함께 생일을 축하한 것으로 보인다.

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한편 송혜교는 오는 12월 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 돌아온다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 이야기를 그린 작품으로 송혜교, 공유, 차승원, 이하늬, 김설현 등이 출연한다.