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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 김원효가 14년간 진행해 온 라디오 프로그램에서 하차를 발표한 코미디언 김신영에게 응원의 메시지를 보내 훈훈함을 안겼다.

김원효는 23일 개인 계정에 김신영을 향한 글을 게재하며 새로운 도전을 앞둔 그를 격려했다.

그는 "우리 신영이 너의 아름다운 앞날을 열렬히 응원한다. 꿈을 향한 도전은 언제나 멋있어"라며 김신영의 결정을 지지했다.

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이어 "인생은 언제나 무엇이든 결정을 하면 지내온다. '잘 된 선택일까? 잘 될 선택일까?'를 고민하지 말자. 지나고 보면 모든 게 다 그냥 괜찮았던 과거이자, 추억이니..."라고 덧붙였다.

앞서 김신영은 이날 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에 약 3개월 만에 복귀해 프로그램 하차 소식을 직접 알렸다.

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김신영은 2012년 10월부터 약 14년간 '정오의 희망곡 김신영입니다'를 이끌어왔다. 오는 29일 방송을 끝으로 청취자들과 마지막 인사를 나눌 예정이다.

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한편 김원효는 최근 아내 코미디언 심진화와 관련한 뜻밖의 해프닝으로도 관심을 모았다.

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지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바 공식 계정에는 김원효가 업소를 방문해 노래를 부르는 모습이 담긴 영상이 올라왔다. 영상 속 김원효는 마이크를 들고 가수 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'를 열창했으며, 옆에 있던 트랜스젠더과 팔짱을 끼는 모습도 포착됐다.

해당 영상이 온라인상에 퍼지면서 김원효의 방문을 둘러싼 관심이 커졌고, 업소 측은 이후 관련 게시물을 삭제했다.

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이에 심진화는 지난 22일 마이데일리와의 통화에서 남편의 방문 경위를 설명했다. 심진화는 김원효가 부산에 갔다가 아는 후배가 있다는 이야기를 듣고 잠시 들러 인사를 나눈 뒤 노래 한 곡을 부르고 나왔다고 밝혔다. 영상에 함께 등장한 트랜스젠더 역시 김원효의 고등학교 후배라고 설명했다.

이어 "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다. 다들 걱정 말아달라"며 남편의 방문 사실을 사전에 알고 있었고 별다른 문제가 없다는 입장을 전했다.

tokkig@sportschosun.com