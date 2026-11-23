사진=김지현 SNS

사진=김지현 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 원조 건강미녀의 비주얼은 50대에도 여전하다. 그룹 룰라의 대표 미녀 김지현이 눈부신 건강미를 과시했다.

김지현은 22일 자신의 SNS에 하와이에서 보내는 휴가 근황을 담은 사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 김지현은 검은색 모노키니 차림으로 야외 수영장을 거닐고 있다. 넥라인을 따라 흩날리는 프릴 장식이 시선을 끄는 가운데, 54세라는 나이가 믿기지 않는 탄탄한 몸매와 볼륨감, 늘씬한 각선미가 돋보인다. 세월이 흘러도 변함없는 '원조 건강미녀'의 존재감이다.

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김지현은 "하와이에서~ 구름이 넘 예쁘다!"라며 여유로운 휴가를 만끽했다. 이어 "11월의 가을날… 하와이 동생 수연이 만나러 혼자 여행 다니기 시작한 지 4년째"라며 하와이에서 보내는 특별한 시간을 전했다.

김지현은 1990년대 가요계를 대표한 혼성그룹 룰라의 원년 멤버다. 데뷔 전 트로트 가수를 준비하던 중 기획사 대표들의 인연으로 룰라에 합류, 신정환·이상민·고영욱과 함께 4인조 혼성그룹으로 가요계에 첫발을 내디뎠다.

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이후 '비밀은 없어', '날개 잃은 천사', '3! 4!' 등 시대를 풍미한 히트곡을 잇달아 발표하며 최고의 인기를 누렸다. 특히 초창기에는 그룹의 홍일점으로, 이후에는 신정환 대신 합류한 채리나와 함께 무대를 누비며 독보적인 존재감을 뽐냈다. 늘씬한 키와 글래머러스한 몸매, 매력적인 음색까지 더해지며 1990년대 대표적인 섹시 아이콘으로 사랑받았다.

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룰라 4집 이후 팀을 떠난 김지현은 배우와 솔로 가수로 활동했다. 이후 6집 때 다시 룰라에 합류했고, 한동안 주춤했던 그룹 활동도 15주년 기념 9집을 계기로 다시 이어졌다. 지금까지도 룰라 멤버로 활동하며 팬들과 인연을 이어가고 있다.

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개인적인 삶에서도 행복한 시간을 보내고 있다. 김지현은 2016년 2세 연하의 사업가와 결혼했다. 남편이 전처와의 사이에서 얻은 두 아들을 함께 키우며 가정을 꾸렸고, 현재까지 화목한 결혼 생활을 이어가고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com