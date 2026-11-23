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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 유혜정이 전남편 서용빈의 선물을 사자는 딸에 당황했다.

20일 유튜브 채널 '붕어빵이네 혜정규원'에서는 '남자한테 옷 선물? (ft. 인생 맛집 공개)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

유혜정 모녀는 주말 나들이에 나섰다. 분위기 좋은 곳에서 저녁을 먹은 두 사람은 쇼핑을 위해 동대문에 갔다. 옷 가게를 운영했던 유혜정은 "처음에 옷 가게 시작했을 때 처음 했던 건물"이라며 추억에 잠겼다.

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본격적으로 옷 쇼핑에 나선 두 사람. 열심히 옷을 고르던 중 딸 서규원은 "나는 아빠 옷 하나 보려 한다"고 돌발 발언을 했다. 이에 유혜정은 "어떻게 생각하냐. 이혼한지 거의 20년 됐는데 갑자기 아빠 옷 산다고 같이 올라가자 하면 어떻게 받아들여야 되냐"고 당황했다.

유혜정은 "간혹 보니까 (서용빈이) 네가 입은 거 딴지 걸더라. 양말 신은 거 별로라고. 그거 내가 코디해준 건데. 그거 보고 뒷목 잡았다. '저게 별로라고?' 하면서 흥분하면서 봤다"고 토로했다.

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하지만 유혜정은 결국 서용빈의 옷을 같이 고르러 갔다. 유혜정은 "결국 규원이 손에 이끌려 남성복에 매장에 간다. 제가 남성복 전공자다. 원래 남성복을 더 잘 입힌다"며 "엄마의 의견이 조금이라도 들어가면 너희 아빠가 입을까?"라고 걱정하기도 했다.

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카디건을 고른 유혜정에 서규원은 "아빠 카디건 입냐"고 물었고 유혜정은 "나도 기억이 없다. 누가 보면 내가 선물하는 줄 알겠다"며 웃었다.

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결국 두 사람은 서용빈을 위한 카디건을 샀다. 서규원이 "카디건 좋아하겠지?"라고 하자 유혜정은 "난 최선을 다해서 골랐다"고 밝혔다.

한편, 배우 유혜정과 야구선수 출신 서용빈은 1999년 결혼, 이듬해 딸 서규원을 출산했으나 2007년 이혼했다.

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wjlee@sportschosun.com