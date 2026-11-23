사진 제공=㈜콘텐츠판다

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '러브 액츄얼리'가 오는 12월 극장 개봉을 확정 짓고 티저 포스터를 공개했다.

오는 12월 극장 개봉을 확정한 '러브 액츄얼리'는 크리스마스를 5주 앞둔 런던, 서로 다른 모습으로 찾아온 사랑의 순간들이 하나로 이어지는 마법 같은 로맨스 코미디 클래식 영화다. 겨울이 되면 어김없이 떠오르는 로코 클래식의 대명사이자, 시간이 지날수록 더 사랑받는 명작으로 오랜 시간 크리스마스 시즌에 가장 보고 싶은 영화로 손꼽혀 왔다.

특히 로맨스 코미디의 명가 워킹 타이틀의 간판 작품인 동시에 '노팅 힐'과 '브리짓 존스의 일기'의 각본을 쓰고 '어바웃 타임'을 연출한 로코 거장 리차드 커티스의 대표작인 '러브 액츄얼리'는 휴 그랜트, 리암 니슨, 콜린 퍼스, 로라 리니, 엠마 톰슨, 앨런 릭먼, 키이라 나이틀리, 마틴 맥커친, 빌 나이 등 영국을 대표하는 최고의 톱스타들이 총출동해 세상의 모든 사랑을 담은 선물 같은 작품을 탄생시켰다.

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또한 수많은 패러디를 낳은 스케치북 고백 씬은 물론이고, 공항에서의 재회, 결혼식장에서의 깜짝 축가 등 한국인들의 기억 속에 자리한 다양한 명장면과 떠올리는 것만으로도 마음이 따뜻해지는 OST인 'All You Need Is Love'까지 극장의 커다란 화면과 풍성한 사운드로 만나볼 수 있어, 이번 극장 개봉 소식에 뜨거운 관심이 모이고 있다.

개봉 소식과 함께 공개된 티저 포스터 역시 크리스마스와 연말 느낌을 물씬 풍기며 설렘을 선사한다. 뜨개질을 모티브로 한 따뜻한 텍스쳐감과 'Happy Love Actually Day'라는 카피는 2026년 크리스마스를 맞아 다시 한 번 극장에서 만나게 된 로코 클래식의 귀환을 알리며 기대감을 고조시킨다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com