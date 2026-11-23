사진 출처=빅뱅 X

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[스포츠조선 김소형 기자] 빅뱅 지드래곤이 파격적인 장발 헤어스타일과 비녀 스타일링으로 화제를 모으고 있다.

지드래곤은 지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 무대에 허리까지 내려오는 긴 머리로 등장했다. 붉은색과 검은색이 어우러진 독특한 헤어스타일에 강렬한 메이크업을 더해 기존과는 다른 분위기를 연출했다.

긴 머리를 붉은색 비녀로 고정한 스타일링 역시 눈길을 끌었다.

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수상 소감에서는 "머리가 힘드네요"라고 말해 웃음을 안겼으며, 태양과 대성이 양옆에서 머리카락을 잡아주는 장면도 화제가 됐다.

최근 빅뱅 공식 SNS에는 시상식 당시 지드래곤의 스타일링을 담은 사진 여러 장이 공개됐다.

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사진 속 지드래곤은 스터드 장식이 들어간 아이보리 재킷에 붉은 코르사주를 매치하고 화려한 액세서리와 네일로 독특한 패션 감각을 드러냈다.

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팬들은 "지디, 하고 싶은 거 다 해", "역시 지드래곤이라 가능한 스타일", "비녀까지 소화하네" 등의 반응을 보였다. 긴 생머리와 강렬한 분위기를 두고 고(故) 신해철의 별명인 '마왕' 시절을 떠올린다는 반응도 나왔다. 과거 록스타를 연상시키는 비주얼과 지드래곤 특유의 파격적인 패션 감각이 어우러졌다는 평가다.

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최근 2030세대 사이에서 전통 비녀를 개성 있는 헤어 액세서리로 활용하는 트렌드가 확산하고 있는 가운데, 지드래곤의 파격적인 스타일링이 비녀 유행에 불을 지필지도 관심사다.

한편 데뷔 20주년을 맞아 월드투어 'XX : COSMOS'를 진행 중인 빅뱅은 지난 20일 새 디지털 싱글 '기립(GiiiRIP)'을 발매했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com