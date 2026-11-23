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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 김지혜가 대기해도 못 산다는 명품백을 자랑했다.

20일 유튜브 채널 '헬로라이프'에는 '늙지 않는 48살 김지혜의 지독한 관리비법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 김지혜가 별도의 달걀찜기 없이 냄비에 달걀을 삶자 제작진은 "달걀찜기 같은 건 안 쓰냐"고 물었다. 이에 김지혜는 "나는 미니멀이다. 옛날에는 다 있었다"고 답했다.

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이를 들은 제작진이 "한때 쇼핑 중독 아니었냐"고 묻자 김지혜는 "쇼핑 중독이었다"고 솔직하게 인정했다.

이어 "지금도 쇼핑을 좋아한다. 새로 나와서 화제가 되는 건 다 사본다"며 "직접 판단해서 아니면 아웃시키고, 좋으면 픽한다"고 자신의 소비 방식을 설명했다.

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그동안 쇼핑에 얼마나 많은 돈을 썼느냐는 질문에는 "홈쇼핑의 여왕으로 돈을 많이 벌었다"며 "그때 돈을 다 쓰지 않고 모았다면..."이라고 말끝을 흐렸다.

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김지혜는 "이야기하자마자 급 우울해지려고 한다"며 "지드래곤 옆집에는 살 수 있지 않았을까"라고 말해 놀라움을 안겼다. 그러나 이내 "지금은 못 간다"며 울컥한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

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또 김지혜는 "딸들이 사춘기이고 대학생인데 보통 그 나이에는 엄마 취향을 잘 믿지 않지 않냐"며 "그런데 아이들은 나에 대한 믿음이 생겨서 엄마가 추천해주는 걸 믿는다"고 자랑했다.

제작진은 김지혜의 샤넬백을 가리키며 "나중에 딸들이 엄마에게 물려받아도 되지 않냐"고 물었다.

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그러자 김지혜는 "내가 '엄마는 순환 경제다. 이걸 당근에 팔고 신상이 나오면 또 살 거다'라고 했더니 (딸) 혜이가 '뭐 하러 그러냐. 나를 달라'고 하더라"고 전했다.

이어 "'네가 들 때가 되면 더 좋은 걸 사라'고 했더니 '이건 빈티지니까 나를 달라'고 했다"며 딸의 반응에 놀라움을 드러냈다.

김지혜는 최근 자주 들고 다니는 샤넬백에 대해 "많이 들어간다. 원래 샤넬백은 딱딱한데 이건 약간 흐물흐물해서 몸에 착 감기는 맛이 있다"고 설명했다.

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그러면서 "요즘 가장 인기 있는 가방인 것 아냐. 대기해도 못 사는 제품"이라며 은근히 자랑했다. 이에 제작진이 "신강(신세계백화점 강남점) VIP라서 산 거냐"고 묻자 김지혜는 당황한 듯 손가락으로 '쉿' 표시를 했다.

이어 "나는 미니멀이다. 가방을 다 정리하고 이것 하나만 남겼다"고 거듭 강조해 웃음을 안겼다.