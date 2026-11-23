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엔씨의 신전기 마법 RPG '아스트라에 오라티오(이하 아스오라)'가 AGF 2026에서 PC 버전을 처음 공개하고 이용자 접점 확대에 나선다.

엔씨는 12월 4일부터 6일까지 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열리는 'AGF 2026(Anime X Game Festival 2026)'에 메인 스폰서로 참가해 게임 시연과 스토리 상영, 굿즈 판매, 관람객 참여 이벤트 등을 진행한다.

이번 전시의 핵심은 PC 빌드 첫 공개다. 엔씨는 PC 50대와 모바일 30대 규모의 시연 공간을 마련한다. 지난 CBT에서 경험하지 못했던 캐릭터 6종과 새로운 보스 전투도 선보여 기존 이용자들에게 새로운 플레이 경험을 제공할 예정이다.

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게임의 세계관과 캐릭터 이야기를 접할 수 있는 시나리오 상영관도 운영한다. '프롤로그', '신주쿠구 편 프리뷰', '유루코 트리오 미니 스토리' 등 3종의 영상을 상영해 게임의 스토리를 별도 콘텐츠로 즐길 수 있도록 했다. 굿즈 라인업도 공개했다. 지난 8월 일본 코믹마켓에서 선보였던 '티저 아트북' 한국어판을 비롯해 마우스 장패드, 아크릴 액자, 2027년 탁상 달력 등을 판매한다.

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관람객 참여 프로그램은 스탬프 랠리와 무대 이벤트로 구성된다. 스탬프 랠리 참가자에게는 키링, 렌티큘러 카드, 명함 지갑, 폴딩 카트 등 부스 프로그램에 따른 경품이 제공된다. 무대에서는 '아스오라 퀴즈쇼'와 '럭키 드로우'를 진행해 다양한 경품을 증정한다. PC 빌드 공개와 스토리 콘텐츠, 굿즈 및 현장 이벤트를 한데 묶은 이번 참가가 게임의 팬층을 넓히는 계기가 될지 주목된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com