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펄어비스의 '검은사막' 음악이 영국 런던에서 국악 연주와 만나 현지 관객들에게 한국 게임 음악의 매력을 전했다.

펄어비스는 주영한국문화원의 초청으로 런던에서 열린 '제13회 K-뮤직 페스티벌 2026: 한국 게임 음악 콘서트(K-Music Festival 2026: Korean Games in Concert)'에 참가해 '검은사막'의 '아침의 나라' OST 5곡을 선보였다. 국립국악원 연주단과 협업한 이번 무대는 국악을 기반으로 힙합, 재즈, 게임 음악, 포스트록, 사운드아트 등 다양한 음악 장르를 소개하는 페스티벌의 일환으로 마련됐다.

이번 공연은 게임 속 한국 전통음악을 실제 국악 연주로 구현했다는 점에서 의미가 있다. '검은사막'의 '아침의 나라'는 조선시대와 한국 신화, 민담, 설화를 바탕으로 만든 지역으로, 한국 고유의 문화와 미감을 게임 세계에 녹여낸 콘텐츠다. 펄어비스는 국립국악원 창작악단과 함께 모험과 휴식, 감성 등 게임 내 상황에 맞춰 제작한 음악을 선보이며 '아침의 나라'가 담아낸 한국적 색채를 무대 위로 옮겼다.

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게임을 통해 구현한 한국 문화가 온라인을 넘어 공연 콘텐츠로 확장된 셈이다. '아침의 나라'는 출시 이후 국내외 이용자들에게 한국 전통의 풍경과 이야기를 게임으로 경험하게 했으며, 이번 런던 공연은 게임 음악을 매개로 또 다른 문화적 접점을 만들었다.

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전세계 150여 개국에서 5500만명 이상이 즐기는 '검은사막'은 게임 콘텐츠를 활용한 문화 홍보 활동도 이어왔다. 서울 하이커그라운드 팝업스토어와 프랑스 파리 코리아하우스 전시·체험 콘텐츠 등을 통해 한국 전통문화와 게임 세계관을 접목한 경험을 제공했다. 게임 IP가 스크린 안에 머무르지 않고 음악과 전시, 체험 등 다양한 형태로 확장되는 가운데, '검은사막'의 '아침의 나라'가 한국 문화와 게임을 연결하는 콘텐츠로 활용되고 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com