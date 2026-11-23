사진=이지훈 SNS

사진=이지훈 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 이지훈이 둘째 출산을 앞두고 설렘을 숨기지 않았다. 이제 곧 '네 식구'가 될 가족의 뭉클한 기다림을 전했다.

이지훈은 23일 자신의 SNS에 "셋이서 마지막 추억. 이제 넷이 되기 직전. 복복아 곧 만나자"라는 글과 함께 가족사진 여러 장을 공개했다.

사진 속 이지훈은 둘째 출산을 앞두고 병원 침대에 누워있는 아내 아야네와 함께 다정하게 브이 포즈를 취했다. 환하게 웃는 부부의 닮은꼴 미모가 돋보인다.

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또다른 사진 속 이지훈과 아내 아야네, 첫째 딸 루희는 블랙 컬러로 맞춰입은 채 서로 얼굴을 맞대고 웃고 있다. 딸을 안아든 이지훈-아야네 부부의 밝은 표정이 인상적이다. 말 그대로 '세 식구'의 특별한 하루다.

이지훈은 전날 차량에 설치한 카시트 사진을 올리며 공개하며 "복복이 만날 준비. 두근두근 설렌다. 내일 드디어 만난다"고 적는가 하면, "건강하게 우리 품에 안기길 기도해 달라"며 간절한 속내도 덧붙였다.

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아야네 역시 자신의 SNS에 '23일 유도분만 일정이 잡혔다'며 산부인과 입원 소식을 전했다. 입원전 남편 이지훈과 뮤지컬 '겨울왕국'을 관람한 사진을 공개하며 '뱃속의 복복이가 함께 공연을 즐겼다'는 후기를 전하기도 했다.

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이지훈의 독보적인 동안 덕분에 크게 티나지 않지만, 두 사람은 14살 차이의 부부다. 1979년생인 이지훈은 올해로 47세, 1993년생 아야네는 33세다.

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2021년 결혼한 두 사람은 SBS '동상이몽2-너는내운명', 채널A '아빠는 꽃중년' 등에 출연해 서로를 향한 애정을 뽐냈다. 2년전 시험관 시술을 통해 첫딸 루희를 얻었고, 이후 두차례 유산의 아픔에 몸부림쳤다. 하지만 부부는 포기하지 않았고, 지난 4월 둘째 임신 소식을 전해 모두의 축복을 받았다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com