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[스포츠조선 정안지 기자]음주운전 사고를 낸 배우 고경표가 경찰 소환 조사를 받는다.

23일 연합뉴스에 따르면 서울 마포경찰서는 이날 오후 7시 도로교통법상 음주운전 혐의를 받는 고경표에게 출석을 요구했다.

앞서 고경표는 지난 14일 새벽 서울 마포구 동교동에서 음주 운전을 하다 주행 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.150%에 달하는 만취 상태였던 것으로 전해졌다.

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경찰은 현장에서 고경표를 상대로 음주 측정을 실시한 뒤 귀가 조치했다.

해당 사고로 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다. 경찰은 고경표에게 음주운전 외에도 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 적용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

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이후 고경표는 음주 운전에 대한 책임을 인정하고 피해 회복과 경찰 조사에 성실히 임하겠다고 밝히며 활동 중단을 선언했다. 이후 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', '보검 매직컬2' 등은 고경표의 흔적 지우기에 나섰다.

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anjee85@sportschosun.com