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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 김원효가 최근 불거진 트랜스젠더 바 방문 논란에 대해 직접 입을 열었다.

김원효는 23일 자신의 틱톡 계정을 통해 라이브 방송을 진행하며 소통했다.

이때 한 청취자는 트랜스젠더 바 방문 논란에 대해 언급했고, 이를 본 김원효는 "거길 왜 갔냐니. 애들 XX 달려있나 안 달려있나 확인하러 갔다"라고 장난스레 답했다. 이어 "이 XX들, 뗐어 안 뗐어"라고 말하며 웃어보였다.

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앞서 김원효는 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바를 방문한 영상이 해당 업체 SNS 계정에 올라와 논란이 됐다.

논란이 커지자 업체 측은 해당 게시글을 삭제했고, 김원효 소속사 측은 불륜의혹에 대해서는 "절대 아니"라고 선을 그었다.

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이후 아내 심진화가 상황을 직접 해명하며 해프닝으로 마무리됐다. 마이데일리에 따르면 심진화는 "남편이 부산에 놀러 갔다가 후배가 있다는 말에 잠시 들려 인사하고 노래 한 곡을 부른 뒤 나온 것"이라며 "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다"라고 설명했다.

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anjee85@sportschosun.com