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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박수홍의 딸 재이가 어린이집에 다니지 않고 가정보육을 하면서 가야금부터 영어놀이까지 다채로운 활동을 경험하는 일상을 공개했다.

23일 박수홍의 유튜브 채널에는 '어린이집 안 가는 25개월 재이의 하루는 어떨까? 가야금부터 영어놀이까지 바쁜 아기 일상'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 재이는 아침부터 엄마 아빠와 산책을 나서며 운동을 즐겼다. 부모와 함께 시간을 보내며 활기차게 하루를 시작한 재이는 오후에도 바쁜 일정을 이어갔다.

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이날 가야금 연주자 안도경이 박수홍의 집을 찾았다. 안도경은 재이에게 가야금을 소개했고, 태어나서 처음으로 가야금을 접한 재이는 신기한 듯 악기를 바라봤다. 이내 직접 손으로 줄을 튕겨보며 소리를 내는 등 호기심을 드러냈다. 낯선 전통 악기에도 적극적으로 반응하는 재이의 모습에 주변에서도 감탄이 이어졌다.

이뿐만 아니라 재이는 문화센터 수업에 참여하고 집에서도 다양한 공부와 놀이를 즐겼다. 영어놀이 시간에는 선생님과 함께 색깔을 묻고 답했다. "What color is this?"라는 질문에 "Green"이라고 대답하는 등 영어로 소통하는 모습도 공개돼 눈길을 끌었다.

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25개월이라는 어린 나이에도 가야금 체험부터 문화센터 수업, 영어놀이까지 다양한 활동을 경험하는 재이의 하루가 관심을 모았다. 어린이집에 보내는 대신 가정보육을 하면서도 여러 교육과 체험을 통해 알찬 시간을 보내는 모습이 인상적이다.

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한편 박수홍·김다예 부부는 현재 딸을 가정보육하고 있다. 김다예는 어린이집 대신 가정보육을 선택한 이유에 대해 "재이는 어린이집 대신 아빠와 함께 다양한 경험을 쌓고 있다"며 "20년 정도 늦게 만난 딸, 하루하루가 아쉽고 소중한 아빠. 열심히 추억 만들기에도 부족한 시간. 몸은 힘들지만 재이와 함께하고 있다"고 전한 바 있다.

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jyn2011@sportschosun.com