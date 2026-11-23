사진=연합 제공

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 고경표가 음주 운전 사고 9일 만에 경찰에 출석해 고개를 숙였다.

고경표는 23일 오후 서울 마포구 마포경찰서에 도로교통법상 음주 운전 등의 혐의로 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석했다.

취재진 앞에 모습을 드러낸 고경표는 "죄송하다. 그동안 많은 사랑과 관심을 받았는데, 이런 식으로 돌려드리는 것에 대해 정말 무책임한 모습이었고 죄송하다는 말밖에 드릴 수 없다. 죄송하다"며 고개를 숙였다.

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'당시 음주 얼마나 했느냐'는 질문에 "많이 마신 것으로 기억을 한다. 조사에 성실히 임하도록 하겠다"면서 "따로 소명할 것은 없다. 내가 저지른 잘못에 대해서 말씀드리도록 하겠다"고 말했다. 대리기사를 부르지 않은 이유에 대해선 "조사 때 말씀드리겠다"고 말했다.

고경표는 '다친 미화원과 연락했느냐'는 질문에는 "직접 만나서 사죄를 드렸다"며 "오히려 나를 걱정하시는 모습에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다. 정말 죄송하다"고 덧붙인 뒤 재차 고개를 숙였다.

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앞서 고경표는 지난 14일 새벽 서울 마포구 동교동에서 음주 운전을 하다 주행 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.150%에 달하는 만취 상태였던 것으로 전해졌다.

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경찰은 현장에서 고경표를 상대로 음주 측정을 실시한 뒤 귀가 조치했다.

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해당 사고로 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다. 경찰은 고경표에게 음주 운전 외에도 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 적용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

이후 고경표는 음주 운전에 대한 책임을 인정하고 피해 회복과 경찰 조사에 성실히 임하겠다고 밝히며 활동 중단을 선언했다. 이후 MBC '놀면 뭐하니?', tvN '식스센스: B사이드', '보검 매직컬2' 등은 고경표의 흔적 지우기에 나섰다.

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anjee85@sportschosun.com