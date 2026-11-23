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[스포츠조선 정유나 기자] 야구선수 류현진의 아내 배지현이 남편의 경기 날 음식까지 신경 쓰는 가족들의 남다른 야구 징크스를 공개했다.

23일 배지현의 유튜브 채널에는 '데이트 맞죠... 류현진♥배지현의 끝나지 않는 티키타카'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 류현진과 배지현은 촬영을 핑계로 저녁 외식에 나섰다. 제작진은 "두 분이 이렇게 식사하러 나오신 게 얼마 만이냐"고 물었고, 배지현은 "일부러 둘이 먹으러 나온 건 올해 처음인 것 같다"고 답했다.

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배지현은 "애들이 있으니까 둘이 나오기가 쉽지 않다. 애들 두고 둘이 나와서 먹는 게 좀 미안하다"고 털어놨다. 이어 "오늘은 딱 명분이 생기니까 뒤도 안 돌아보고 나왔다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

두 사람은 식당에서 오겹살과 목살을 주문했다. 류현진은 평소 고기를 직접 구워주는 편이라며 자신감을 드러냈다. 배지현 역시 "항상 본인이 다 구워준다. 먹는 거 하나는 잘 먹여야 한다는 자부심이 있다"고 설명했다.

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이어 제작진은 류현진에게 야구 시즌 중 음식을 가려 먹는 징크스가 있는지 물었다. 류현진은 "그런 거 없다. 다 먹는다"고 답했다.

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그러자 배지현은 "오히려 가족들이 더하다"며 "저는 남편이 공 던지는 날에 국수도 안먹고 국에 밥을 말아 먹는 것도 안 먹는다. 말아 먹을까봐"고 솔직하게 털어놨다.

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특히 아이들에게 먹이기 위해 김밥을 싸 갔던 일화를 꺼냈다. 배지현은 "한 번은 아이들 먹이려고 김밥을 싸 갔는데, 어머니가 '어머, 현진이 던지는 날에 김밥을 먹니?'라고 하셨다"고 전했다. 류현진 본인보다 가족들이 경기 결과와 음식 징크스를 더 신경 쓰는 모습으로 웃음을 자아냈다.

한편 류현진과 배지현은 2018년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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jyn2011@sportschosun.com