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[스포츠조선 정안지 기자]지연수가 재혼을 재차 언급해 눈길을 끌었다.

23일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 "지연수의 하루!! 병원진료/민수 저녁식사/민수와 꿈나라"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 지연수는 요리를 하던 중 11년 전 출연했던 KBS2 '살림하는 남자들'에 출연을 언급하며 "원래 밥 먹는 장면이 없었는데 갑자기 밥을 하라고 하더라"고 말했다. 이에 지연수는 급하게 홈쇼핑에서 산 갈치를 해동하지 않은 채 구웠다가 갈치볶음을 만들고 말았다.

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그는 "내가 요리 못 한다고 기사가 쏟아지고, 요리 못 한다는 이미지가 찍혔다"라며 웃었다. 이어 "나는 오히려 그게 좋다. 뭐든 잘한다는 이미지보다 못한다는 이미지가 오히려 편하다"며 "사람들이 나를 되게 저평가하지 않나. 오히려 편하다"라고 말했다. 그러면서 지연수는 "저점 매수의 기회다. 지금 연락 달라"라며 너스레를 떨어 재혼을 연상케 했다.

앞서 지연수는 지난 10월에도 재혼과 관련해 "누굴 좀 만나고 재혼에 대한 생각도 열렸다"라면서 "좋은 가정을 만들 수 있고 아들 민수와 나와 잘 맞을 수 있는 사람이라면 결혼하는 것도 괜찮겠다는 생각이 들었다"라고 밝힌 바 있다.

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지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼해 아들 민수 군을 뒀으나 2020년 이혼했다. 현재 홀로 아들을 양육하고 있으며, 일라이는 최근 재혼 소식으로 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com