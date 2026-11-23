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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 권은비가 1박 3일로 뉴욕 여행을 떠난다고 밝혀 임슬옹도 놀라게 했다.

23일 임슬옹의 유튜브 채널에서는 '권은비랑 강원도에서 만난 이유?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난달 권은비와 듀엣곡 '바이브스'(Vibes)'를 발매한 임슬옹은 라이브 클립 촬영을 위해 강원도에 갔다. 오랜만에 권은비를 만난 임슬옹은 "12월에는 뭐 하냐"고 근황을 물었고 권은비는 "행사도 하고 방송 촬영도 하고 앨범도 준비한다. 다음주에 뉴욕 간다"고 밝혔다.

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임슬옹은 "놀러 가냐. 가서 뭐할 거냐"고 관심을 모았고 권은비는 "그냥 맛있는 거 먹고. 쿠키 먹고 바나나 푸딩 먹을 것"이라 밝혔다.

임슬옹은 "일주일 가냐"고 물었지만 권은비는 "2박3일이다. 하루밖에 못 쉰다"고 밝혔다. 놀란 임슬옹은 "뉴욕을 2박3일 여행가는 게 (말이 되냐.) 이해할 수가 없다"고 혀를 내둘렀지만 권은비는 "저는 이렇게 젊을 때 시간이 없더라도 돌아다니고 싶다. 그렇게 깊게 생각 안 하는 거 같다. 가면 가고 말면 말고"라고 쿨하게 이야기했다.

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뉴욕 여행 일정에 대해 권은비는 "한국에 아침에 출발해서 뉴욕에 아침에 도착한다. 그날 하루를 논다. 다음날 하루 놀다가 공항에 간다"고 밝혔다. 이에 임슬옹은 "그럼 2박 3일이 아니지 않냐. 1박 3일 아니냐"고 의문을 가졌고 권은비는 "계산 잘못했다. 처음에는 무박이라 생각해서 호텔도 못 가겠다 했는데 생각해 보니까 갈 수 있더라. 하루 잘 수 있는 거에 감사하다"며 웃었다.

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임슬옹은 "굳이 뉴욕으로 가야 하냐"고 물었고 권은비는 "언니도 볼 겸. 제가 그 전날 앞에도 스케줄 있고 가야 되는 것도 뒤에 스케줄이 있다. 이거만 아니면 더 놀고 갈 텐데 딱 껴있는데 시간이 여기밖에 안 난다"고 뉴욕으로 떠나는 이유를 밝혔다.

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한편, 권은비는 지난 2024년 서울 성동구에 위치한 단독주택을 24억원에 매입했다. 건물 1층은 카페로 운영 중이며, 2층과 4층은 매니저를 위해 집으로 내줬다.

wjlee@sportschosun.com