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[스포츠조선 정유나 기자] 수능 사회탐구 영역 일타강사 이지영이 세 채의 집을 오가며 생활하는 남다른 일상을 공개했다.

지난 23일 공개된 웹 예능 '짠한형 신동엽'에는 사회탐구 영역 강사 이지영이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이지영은 어린 시절 겪었던 가정 형편도 언급했다. 그는 수해로 인천에서 살던 반지하 집이 물에 잠긴 뒤 충북으로 거처를 옮겨 고등학교까지 다녔다고 밝혔다.

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이지영은 "어릴 때는 가난하다거나 힘들다는 걸 몰랐다. 이재민이 되고 나서 갈 데가 없다는 걸 알게 됐고, 그때 우리 집이 어렵다는 사실을 깨달았다"고 회상했다.

이후 서울대에 진학하고 사회탐구 영역 일타강사로 자리 잡은 그는 현재 세 채의 집을 보유하고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

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이날 어디에서 왔느냐는 질문에 이지영은 "오늘은 양평 집에서 나왔다. 집이 지금은 세 채 있다"고 답했다. 이어 "1년에 한 3분의 1씩 이렇게. 바다가 보고 싶은 날에는 바닷가 쪽 집에 가고, 강이 보고 싶은 날에는 강가에 있는 집으로 간다"고 설명했다.

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여러 곳에 거처를 마련한 데에는 사생활을 보호하려는 이유도 있었다. 과거 서울 잠실 석촌호수 인근에 거주할 당시에는 평범한 일상조차 편하게 누리기 어려웠다는 것.

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이지영은 "강사라는 직업 특성상 학부모님들도 저도 알아보신다"며 "운동하러 가서 러닝머신을 타고 있어도 옆에서 공부법을 물어보곤 했다"고 털어놨다. 이어 "또 사생활까지 실시간으로 공유되는 느낌이었다"고 덧붙이며 거주지를 여러 곳으로 나눠 생활하게 된 배경을 전했다.

jyn2011@sportschosun.com