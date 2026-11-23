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[스포츠조선 이우주 기자] '개세모' 양상국과 박영진이 김원효의 결혼 비하인드를 폭로했다.

23일 유튜브 채널 '비보티비' 속 콘텐츠 '개세모'에서는 '황금기수 KBS 22기 개그맨 세 명이 모이면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

양상국은 김원효에게 "형은 진짜 장가 잘 간 거 같다. 진짜 결혼 전에 거지였다"며 "근데 형수 만나고 일도 잘 되고 옆에서 보는 입장에서 다 잘되는 느낌이다. 그래서 둘 궁합이 너무 좋아 보인다"고 밝혔다.

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이를 인정한 김원효는 "결혼할 때 사람들이 어느 정도 재산을 만들어놓고 결혼하려고 하는 사람들이 있는데 '그냥 좋을 때 결혼해라' (라고 하고 싶다)"라고 밝혔다.

이에 양상국은 "근데 형수한테는 돈 좀 있다고 했다며. 형수는 형 그렇게 거지인지 모르고 결혼했다는데"라고 폭로했고 김원효는 "방송에 나와서 아내가 '원효 씨가 거짓말했다. 1억 있다고 했다' 하는데 '1억이 있다'가 아니고 자기랑 결혼하면 '1억을 벌 수 있다' 였다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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김원효는 "그때 당시에 1억이 너무 컸으니까. 둘 다 1,200~1,300만 원으로 결혼했다"고 덧붙였다. 이에 박영진은 "방금 얘기 들은 것과 다르게 결혼식을 우리가 갔는데 영화관을 빌려서 했다. '돈 많다' 그런 생각 했다"고 밝혔다. 김원효는 영화관 결혼식에 대해 "아내랑 영화 보러 갔다가 당시 영등포 타임스퀘어 스타리움관이 그 당시 아시아에서 제일 큰 관이라 했다. '여기서 결혼하면 되게 좋겠다' 하길래 '어떻게 여기서 결혼식을 하냐'고 하면서도 뒤로 바로 전화를 했다. '여기서 결혼식을 하고 싶다' 하니까 거기서 놀라더라. 알고 보니 매표소에 전화한 것"이라 밝혀 웃음을 안겼다.

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한편, 개그맨 김원효는 지난 21일 부산의 한 트랜스젠더 바에 방문한 영상이 공개돼 논란이 일었다. 이에 아내 심진화는 영상에 등장했던 트랜스젠더 중 한 명이 김원효의 고등학교 후배라며 "당시 상황을 이미 전화로 전달해 알고 있었다"고 논란을 일축했다.

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김원효 역시 23일 틱톡 라이브 방송을 통해 "애들 XX 달려있나 안 달려있나 확인하러 갔다"며 직접 논란을 언급하기도 했다.

wjlee@sportschosun.com