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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 이지훈이 일본인 아내 아야네의 둘째 출산 소식을 전하며 두 딸의 아빠가 된 벅찬 감정을 드러냈다.

이지훈은 23일 자신의 SNS에 '#만남'이라는 해시태그와 함께 여러 장의 사진과 장문의 글을 게재했다.

그는 "세상에 이런 순간이 또 있을까요. 한 생명이 세상에 태어나는 순간 우리는 또 하나의 기적을 만났다"며 둘째 딸을 품에 안은 감격을 전했다.

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이어 "긴 기다림과 설렘, 걱정과 기도, 그 모든 시간이 오늘 이 한 순간을 위해 있었나 보다"라며 "작은 손으로 세상에 인사를 건넨 너, 그리고 그 누구보다 위대한 사랑으로 너를 세상에 데려와 준 엄마. 아빠는 그저 곁에서 바라보며 감사하고 또 감사했다"고 아내와 딸을 향한 애틋함을 표현했다.

둘째를 향한 사랑도 숨기지 않았다. 이지훈은 "사랑하는 우리 복복이 세상에 와줘서 고마워. 네가 걸어갈 모든 날에 사랑이 함께하길. 우리 가족에게 와준 가장 큰 선물"이라며 "아빠가 평생 사랑할게"라고 약속했다. 끝으로 출산을 함께 기도해 준 이들에게도 감사 인사를 남겼다.

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이와 함께 공개된 사진에는 출산이 이뤄진 병원에서 수술복과 위생모를 착용한 이지훈이 갓 태어난 둘째 딸과 아야네 곁을 지키는 모습이 담겼다. 특히 이지훈은 둘째를 바라보며 "루희랑 어쩜 이리 똑같이 생겼나요? 복복아"라고 적어 첫째 딸 루희와 꼭 닮은 외모에 놀라움을 드러냈다.

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또 다른 사진에는 출산 직후 아야네의 모습도 포착됐다. 이지훈은 환한 미소를 짓고 있는 아야네를 향해 "아니 붓지도 않고 흐트러짐이 1도 없으셔요? 지금 출산하신 분 맞을까요?"라고 감탄하며 아내를 향한 애정을 드러냈다.

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한편 이지훈은 2021년 14세 연하의 일본인 아야네와 결혼했으며, 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았다. 이번 둘째 출산으로 두 아이의 부모가 됐다.

jyn2011@sportschosun.com