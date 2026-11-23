사진=연합제공

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]음주 운전 사고를 낸 배우 고경표가 약 1시간 30분의 경찰 조사를 마치고 귀가했다.

서울 마포경찰서는 23일 오후 7시께부터 도로교통법상 음주 운전 등 혐의를 받는 고경표를 소환해 조사했다.

이날 오후 8시 35분께 조사를 마치고 경찰서를 나온 고경표는 '조사에서 어떤 내용을 진술했냐'는 질문에 "사건 당일에 있었던 일에 대해 사실대로 말씀드렸다"고 답했다.

Advertisement

사고 직후 자신의 차량을 먼저 확인한 이유에 대해서는 "경황을 살피던 중이었다. 다른 이유는 없다"고 말했다.

출연 중이던 프로그램 제작진들에게 전하고 싶은 말이 있냐는 질문에는 "정말 죄송하다. 단지 나를 믿어주셨을 뿐인데 내가 되돌릴 수 없는 무책임한 모습으로 정말 죄송하다. 정말 정말 죄송하다"라며 거듭 사죄했다.

Advertisement

또한 팬들을 향해 "정말 죄송하다. 보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 되어 정말 죄송하다"라며 고개를 숙였다.

Advertisement

'음주운전 혐의' 사과하는 고경표 (서울=연합뉴스) 김인철 기자 = 음주운전 혐의를 받는 배우 고경표가 경찰 조사를 받기 위해 23일 서울 마포경찰서로 출석하며 사과하고 있다. 고씨는 지난 14일 오전 3시 30분께 마포구 동교동에서 만취 상태로 자신의 승용차를 운전하던 중 청소차를 들이받은 혐의를 받는다. 2026.11.23 yatoya@yna.co.kr(끝)

앞서 고경표는 경찰서에 출석하면서도 취재진 앞에서 고개를 숙였다. 그는 "죄송하다. 그동안 많은 사랑과 관심을 받았는데, 이런 식으로 돌려드리는 것에 대해 정말 무책임한 모습이었고 죄송하다는 말밖에 드릴 수 없다. 죄송하다"며 고개를 숙였다.

Advertisement

'당시 음주 얼마나 했느냐'는 질문에 "많이 마신 것으로 기억을 한다. 조사에 성실히 임하도록 하겠다"면서 "따로 소명할 것은 없다. 내가 저지른 잘못에 대해서 말씀드리도록 하겠다"고 말했다. 대리기사를 부르지 않은 이유에 대해선 "조사 때 말씀드리겠다"라며 말을 아꼈다.

고경표는 '다친 미화원과 연락했느냐'는 질문에는 "직접 만나서 사죄를 드렸다"며 "오히려 나를 걱정하시는 모습에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다. 정말 죄송하다"고 덧붙인 뒤 재차 고개를 숙였다.

Advertisement

한편, 고경표는 지난 14일 새벽 서울 마포구 동교동에서 음주 운전을 하다 주행 중이던 청소차와 충돌했다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준인 0.150%에 달하는 만취 상태였던 것으로 전해졌다.

경찰은 현장에서 고경표를 상대로 음주 측정을 실시한 뒤 귀가 조치했다. 이 사고로 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다. 경찰은 고경표에게 음주 운전 외에도 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 적용하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다.

anjee85@sportschosun.com