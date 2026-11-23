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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 박슬기가 7살 딸을 한 달간 떨어져있는다.

23일 박슬기는 "외사랑..첫찌랑 오랫동안 떨어져 있을 생각에 잠시 슬펐지만 너만 좋으면 됐지 뭐. 아프지 말고 잘 다녀와. 영어도 많이 배우고 친구들도 많이 사귀고 아빠 말 잘 듣고 좋은 추억 많이 만들고 오길"이라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 딸을 어학연수 보내기 위해 공항에 간 박슬기 가족의 모습이 담겼다. 박슬기는 "조금 있으면 헤어져야 돼. 잘 갔다 올 수 있지?"라며 딸과 작별 인사를 했다. 박슬기의 자녀들은 서로를 꼭 껴안으며 이별을 준비하는 듯했지만 금세 신나 뛰어다니는 모습. 특히 첫째 딸은 비행기를 탈 생각에 신났지만 박슬기는 차마 발걸음을 떼지 못했다. 유창한 영어 실력의 첫째 딸은 아빠와 함께 한 달 간 필리핀 세부에서 영어캠프를 다녀온다고. 셋째를 임신 중인 박슬기는 한국에 남아 둘째 딸을 돌볼 예정이다.

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한편, 방송인 박슬기는 지난 2016년 1세 연상의 비연예인과 결혼, 슬하 두 딸을 두고 있다. 둘째 출산 2년 만인 지난 15일 셋째를 임신했다고 밝혀 많은 축하를 밝혔다. 셋째의 성별은 아들이다.

wjlee@sportschosun.com