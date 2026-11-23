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[스포츠조선 이우주 기자] 모델 야노시호의 딸 추사랑이 아빠 추성훈의 마지막 경기를 마친 뒤 애틋한 마음을 전했다.

추사랑은 23일 자신의 SNS에 "아빠의 마지막 경기를 엄마랑 함께 보고 왔어요"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 추성훈과 아내 야노 시호 그리고 딸 추사랑이 나란히 서서 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겼다. 세 사람은 가족사진을 남기며 뜻깊은 시간을 보냈다.

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이어 추사랑은 "그동안 진짜 수고 많았어 아빠! 용돈은 괜찮으니까 이제 아프지 말고 건강해. 앞으로도 나한테는 제일 멋진 아빠야. 사랑해"라며 아빠를 향한 진심 어린 응원을 전했다.

앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙'에 출전, 미국의 크리스 리벤(46)과 은퇴전을 치렀다. 3라운드까지 치열한 접전을 펼친 추성훈은 1:2로 스플릿 판정패를 당했다. 현장에서 아빠의 경기를 지켜본 추사랑은 경기 후 추성훈을 끌어안고 오열해 안타까움을 자아내기도 했다.

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경기 직후 추성훈은 파이트머니 전액을 후배 격투기 선수들에게 기부하겠다고 밝혔다. 이와 함께 추성훈은 "사랑아, 우리 아기, 이번에는 용돈 없다. 미안하다"며 "다음에 아버지가 열심히 해서 용돈 줄게"라고 밝혀 뭉클함을 자아냈다.

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한편 추성훈은 일본 모델 야노 시호와 2009년 결혼해 슬하에 딸 추사랑을 두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com