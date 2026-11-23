Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김미경이 과거 오토바이를 타다 겪었던 아찔한 사고를 떠올렸다. 당시 부상보다 다음 날 예정된 촬영을 먼저 걱정했다는 일화도 공개했다.

23일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 '남겨서 뭐하게'에서는 김미경이 이영자, 김창옥과 제주도에서 식사를 하며 이야기를 나눴다.

이날 김미경은 평소 익스트림 스포츠를 즐긴다고 밝히며 오토바이와 관련된 과거 경험을 소개했다.

Advertisement

그는 "사실 어릴 때 조금 탔었다. 친구 아빠 오토바이를 둘이 몰래 타고 그랬다"며 어린 시절부터 바이크를 접했다고 말했다.

그러나 오토바이를 타다 아찔한 사고를 당한 적도 있었다. 김미경은 "어느 날 내 것이 아닌 다른 사람의 오토바이를 타다가 깔렸다. 옆에 홈이 있는 걸 모르고 아찔하게 넘어졌다"고 당시 상황을 설명했다.

Advertisement

사고가 난 직후 김미경의 머릿속을 가장 먼저 채운 것은 다음 날 촬영에 대한 걱정이었다.

Advertisement

그는 "넘어져서 '큰일 났다. 나 내일 촬영인데'라는 생각이 들었다. 부러졌을까 봐 걱정됐다"며 "아픈 건 상관없는데 촬영에 지장을 주지 않나"라고 당시 심경을 전했다.

Advertisement

이 일을 계기로 김미경은 촬영 등 일을 하는 동안에는 오토바이를 타지 않기로 결심했다. 그는 "그래서 내가 일하고 있을 때는 하지 말아야겠다고 결심했다. 사고가 나면 정말 민폐겠구나 싶었다"며 이후 바이크를 타지 않고 있다고 밝혔다.

jyn2011@sportschosun.com