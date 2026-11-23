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e스포츠를 청년 일자리와 국가 미래산업 경쟁력으로 연결하기 위한 정책 논의가 부산에서 열렸다.

한국e스포츠산업학회는 지난 20일 부산 벡스코 컨벤션홀에서 '제8회 대한민국 e스포츠 정책포럼'을 개최했다. 청년재단과 함께 마련한 이번 포럼은 '3대 메가프로젝트 시대, 청년의 미래를 설계하는 e스포츠'를 주제로 AI·반도체·데이터 산업의 변화 속에서 e스포츠의 산업적 확장 가능성과 청년 인재 육성 방안을 논의했다.

이날 포럼에서는 e스포츠를 경기와 콘텐츠 산업에 한정하지 않고 AI·데이터 기술, 전문인력 양성, 청년 창업과 고용, 지역경제를 연결하는 융합산업으로 발전시켜야 한다는 의견이 제시됐다.

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김상진 천우테크 대표(아시아태권도연맹 회장)는 기조연설에서 국가 미래산업 투자와 청년 일자리의 연결을 강조했다. 첨단산업의 성장과 기술혁신이 실제 고용 기회로 이어져야 한다며 e스포츠와 버추얼 태권도 등을 미래 기술과 직무역량을 경험할 수 있는 플랫폼으로 활용할 가능성을 짚었다.

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이어 나규봉 NC AI 교육사업팀장은 e스포츠 산업 진입을 위한 기술인재 양성과 직무경험의 중요성을 강조했고, 이상광 한국전자통신연구원 책임연구원은 AI·데이터 기술을 적용할 수 있는 실증 현장으로서 e스포츠의 가능성을 제시했다. 경기장과 산업 현장을 미래 기술의 테스트베드로 활용할 수 있다는 설명이다.

지역 산업과 청년 일자리를 연결하는 방안도 주요 의제로 다뤄졌다. 허건식 서일대 교수는 지역 경기장과 대학, 기업, 청년 인재를 연계해 대회 개최 중심에서 벗어나 창업과 고용, 콘텐츠 생산이 이뤄지는 지속가능한 산업 생태계를 구축해야 한다고 제언했다.

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종합토론에는 송석록 한국e스포츠산업학회장(경동대 교수)이 좌장을 맡고 류차남 부산컴퓨터과학고등학교 교장, 김대희 국립부경대 교수, 김세윤 단국대 교수, 김용빈 오산대 교수, 김선교 청년재단 매니저, 배재민(무릎) 키움 DRX 선수, 남정석 스포츠조선 부장이 참여해 교육과 법·정책, 학계, 청년 지원, 선수, 언론 등 다양한 관점에서 e스포츠 산업의 미래를 논의했다.

한국e스포츠산업학회는 이번 포럼을 바탕으로 AI·데이터 융합 전문인력 양성, 교육과 산업을 연결하는 직무별 경력체계 구축, 지역 기반 산업 실증 플랫폼 육성, 청년 창업·고용 연계, 참여자 권익 보호, 청년의 정책 참여 확대 등을 정책 과제로 제안했다.

송석록 학회장은 e스포츠의 산업적 가치와 사회적 역할을 확장하고 청년의 미래를 위한 정책 방향을 모색하는 계기가 됐다고 평가했다. 학회는 앞으로도 연구와 정책 제안, 산·학·관 협력을 이어갈 계획이다. 이날 학회는 e스포츠 발전에 기여해 온 류차남 교장에게 공로패를 전달했다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com