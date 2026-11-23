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[스포츠조선 정안지 기자] '싱글맘' 지연수가 아들과 단둘이 해외여행을 가본 적이 없다며 미안한 마음을 드러냈다.

23일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 "지연수의 하루!"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 아들 민수 군은 수학 단원 평가 100점, 국어 단원 평가 100점, 수학 수행평가 100점을 받았다며 자랑했다.

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지연수는 '아들이 100점 맞으면 어떠냐'는 질문에 "점수가 중요한 게 아니라 문제를 다 풀고 나서 한 번 더 확인하길 바라는 마음에 100점을 맞으면 엄마가 뭘 해주겠다는 공약을 걸었다"라고 설명했다.

이어 "지금 큰일 났다"라면서 "민수랑 둘이 현재 6년째인데 둘이 살면서 한 번도 해외여행을 가본 적이 없다. 여유도 없었고 약간 무섭기도 했다. 둘이 해외에 나간다는 게 나한테는 도전 같은 일이었다"고 털어놨다.

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그는 "민수가 친구들은 다 해외여행을 가봤다며 자기도 가보고 싶다고 하더라"며 "그래서 수행평가에서 100점을 맞으면 엄마가 해외여행을 데리고 가겠다고 했는데 올해 전부 100점을 맞았다"라며 웃었다. 민수 군은 "만약에 일본에 못 가면 나한테 현금 10만 원을 주기로 했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이에 지연수는 "일본이 아니라 해외의 문화나 해외가 어떤 느낌인지 알고 싶은 거냐"라고 물었고, 민수 군은 "난 해외면 다 괜찮다"라고 답해 눈길을 끌었다.

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anjee85@sportschosun.com