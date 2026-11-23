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[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 이현이가 자신의 교육관을 밝혔다.

23일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 모델 이현이가 출연했다.

이화여대 경제학과 출신 이현이는 자신이 못하는 것에 대해 "일을 하다보니까 살림도 못하고 요리도 못한다. 엄마로서 부족해서 여기 왔다"고 토로했다.

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엄마로서 자신의 점수를 60~65점을 매긴 이현이는 "일주일에 아이들이랑 마주 앉아서 보내는 시간이 몇 시간 안 되더라. 절대적인 시간이 너무 줄어서 미안해서 점수를 더 깎았다"고 털어놨다.

이현이는 자신의 교육관에 대해 "초등학교 5학년, 1학년 아이를 키우고 있는데 둘 다 학교를 들어가면서 계속 얘기한다. '엄마 아빠가 직업이 있듯이 너희의 직업은 학생이다. 그러니 열심히 공부를 하라'고 했다. 학생은 무조건 공부를 해야 한다고 했다. 그게 당연히 자기 일처럼 여겨지게. 그런 교육관을 갖고 있다"고 밝혔다.

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사교육 방법에 대해서는 "초등학생을 키우면 다 공감하실 거다. 첫째는 국·영·수, 농구, 수영, 배드민턴까지 6개를 다닌다. 억지로 너무 많이 시키려고 보내는 게 아니라 그런 데를 가지 않으면 친구를 만날 수가 없다. 아이들이 다 학원에 있으니까. 거기서 사회생활이 이뤄진다"며 "둘째는 1학년이라서 학원은 영어만 가고 축구, 수영, 배드민턴 이렇게 하고 있다"고 밝혔다.

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이에 딸을 키우고 있는 김영희는 "체대 보내려고 하는 거냐"고 놀라며 "나는 아직 모르는 세계다. 다섯 살이지만 발레를 보낸다. 입시하려고 보내는 게 아니라 낳았더니 목이 너무 짧다. 내가 준 게 없으니 인위적으로 뽑아보자 해서 목을 만들기 위해 정형외과 보낼 순 없고 발레 자세하라고 보냈다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com