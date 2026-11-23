사진=문수아 SNS

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[스포츠조선 정안지 기자]걸그룹 빌리의 문수아가 친오빠 故 문빈을 꿈에서 만난 사연을 전하며 그리움을 드러냈다.

문수아는 지난 22일 팬 소통 어플을 통해 팬들에게 꿈에서 만난 오빠에 대해 이야기를 했다.

문수아는 "어제 스페인에서 자는데 오빠 꿈꿨다. 생생히 기억나는데 빨간 후드를 입고 있었고 그걸 보자마자 내가 엉엉 울면서 다가갔다"라고 당시 꿈을 떠올렸다.

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그는 "오빠가 딱 이 말 했다. '너무 혼자 짊어지지 말걸'"이라며 "그래서 그거 듣고 오열하면서 일어났다"라고 털어놨다. 이어 "뭔가 오빠 얼굴이 보이진 않았지만 너무 느껴져서 좋았다"라며 꿈에서나마 오빠를 만난 반가움과 애틋한 마음을 전했다.

이후 한 팬이 '오라버니 보고 싶으면 보고 싶다고 말해도 된다'라고 하자, 문수아는 "너무 보고 싶다"라고 답해 먹먹함을 더했다.

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문빈은 2009년 KBS 2TV 드라마 '꽃보다 남자'를 통해 아역 배우로 연예계 활동을 시작했다. 2016년에는 아이돌그룹 아스트로 멤버로 데뷔해 다방면에서 활약했지만, 2023년 4월 갑작스럽게 세상을 떠났다.

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anjee85@sportschosun.com