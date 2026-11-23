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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이광수·이선빈 커플이 중국 상하이의 같은 명소에서 찍은 사진으로 눈길을 끌고 있다.

이광수는 23일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 중국 상하이에서 촬영한 사진 여러 장을 게재했다. 지난 6월 이후 약 5개월 만에 새 게시물을 올려 팬들의 관심을 모았다.

공개된 사진 속 이광수는 베이지색 모자와 초록색 재킷, 개성 있는 패턴의 머플러를 매치한 편안한 차림으로 상하이 곳곳을 둘러봤다.

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특히 상하이의 명소인 세관 건물 시계탑을 배경으로 남긴 사진이 눈길을 끌었다. 이광수는 양팔을 크게 벌린 채 공중으로 뛰어오르는 포즈를 취하며 특유의 유쾌한 매력을 발산했다.

이후 연인 이선빈의 과거 SNS 게시물까지 재조명됐다. 이선빈 역시 지난 7월 상하이를 방문한 사진을 공개한 바 있기 때문. 당시 그는 "오랜만에 온 상해는 여전히 예뻐버림"이라는 글과 함께 현지에서 촬영한 여러 장의 사진을 공유했다.

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눈길을 끄는 부분은 이선빈도 이광수와 마찬가지로 세관 건물의 시계탑 앞에서 기념사진을 남겼다는 점이다. 두 사람이 각자의 SNS에 동일한 장소에서 촬영한 사진을 공개하면서 팬들 사이에서는 '럽스타그램'이 아니냐는 관심이 이어졌다.

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다만 두 사람의 사진 속 옷차림 등을 고려하면 상하이를 찾은 시기는 서로 다른 것으로 보인다. 함께 여행했는지는 확인되지 않았지만, 연인의 흔적이 담긴 듯한 사진에 관심이 쏠리고 있다.

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한편 이광수와 이선빈은 2018년 열애 사실을 인정한 뒤 9년째 공개 연애를 이어오고 있다. 방송에서도 서로를 향한 애정을 드러내며 연예계 대표 장수 커플로 자리매김했다.

jyn2011@sportschosun.com