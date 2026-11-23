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[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 이현이가 두 아들을 영어유치원에 보낸 이유를 밝혔다.

23일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 모델 이현이가 출연했다.

두 아이 모두 영어 유치원에 보냈다는 이현이는 "첫째는 처음에 국공립을 보냈다. 근데 아이가 적응을 너무 못해서 기관 거부증이 생겨서 매일 울고 안 가겠다 하더라. 그때가 둘째 출산 직후여서 이 친구가 기관에 안 가면 제가 살 수가 없더라"라며 "동네에 얘기를 받아준다는 모든 기관을 다 찾아 다녔는데 국공립은 대기가 50번대가 되니까 받아주는 곳이 영어유치원이었다. 영어가 목적이었다기 보다는 이 친구가 만족하면서 갈 수 있는 데가 거기여서 보냈는데 보내고 나서 만족하 케이스다. 둘째는 고민도 안 하고 영어유치원을 보냈다"고 밝혔다.

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이른바 '드림렌즈'라 불리는 각막 교정 렌즈도 착용시킨다는 이현이는 "저희는 남자애들이니까 과격하게 운동해서 안경을 끼면 다칠까 봐 매일 밤마다 애랑 씨름을 해야 한다. 매일 껴줘야 한다"고 밝혔다.

바쁜 워킹맘이지만 엄마 모임은 꼭 참석한다는 이현이는 "꼭 톡방에 들어가있다. 절대 거기서 멀어지지 않도록 노력한다"며 "연예인 친구들 중에서는 김성은 씨와 동갑인데 애를 세 명을 키웠다. 고등학생, 초등학생 유치원생인데 많이 키우니까 정보도 많다"고 밝혔다.

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"아이를 위해 일을 포기할 수 있냐"는 질문에 긍정의 대답을 하지 않은 이현이는 "일이 없을 때는 아이와 시간을 많이 보냈다. 근데 많이 보낸다고 잘되는 건 아니더라. 엄마랑 적당히 떨어져 있어야 하고 제가 뭘 가르치면 싸운다. 싸우고 사이 나빠진다. 엄마와 아빠는 본인의 일을 열심히 하고 그러는 게 훨씬 좋겠다는 생각"이라 밝혔다.

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이날 방청객 중에는 영어유치원을 보내는 것을 두고 의견차가 있는 부부가 있었다. 이에 이현이는 "영유도 종류가 너무 많다. 입시학원처럼 주입식 교육을 하는 곳도 있고 놀이 공간이 있는 곳도 있다. 보내는 분들이 잘 골라서 맞는 영유를 보내면 되는데 거기를 보낸다고 해서 절대 유창해지지 않는다"고 밝혔다.

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이현이는 "내가 집에서 해주지 못하니까 영유에 있는 동안에라도 영어를 쓰고 오면 거부감은 없어지더라. 누군가 말 걸었을 때 거부감이 없어지고 초등학교 때부터 영어를 배우지 않냐. 배울 때 다른 친구들보다 '난 이거 잘하는 과목이야' 이런 자신감이 생기니까 그 정도까지만 바라시면 보내도 좋지 않을까"라고 조언했다.

wjlee@sportschosun.com