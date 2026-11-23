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[스포츠조선 정안지 기자]풍자는 "6개월 동안 유튜브를 올리지 못했는데 사람들이 자숙하는 줄 알더라"고 말해 웃음을 안겼다.

23일 유튜브 채널 '풍자테레비'에서는 풍자가 크리에이터 박뚜기의 집을 찾아 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

이날 박뚜기는 "유튜브 영상 안 올린 지 두 달 됐다"라며 "사업과 유튜브 사이의 간극과 차이가 너무 크다 보니 그 부분에 대한 고민도 많았던 것 같다"라며 고민을 털어놨다.

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이에 풍자는 "나도 방송 나가고 했을 때 유튜브를 한 6개월을 못 올렸다. 수익 차출이 끊길 뻔했다"라며 "사람들이 나 자숙하는 줄 알았다. 사건, 사고 쳐서 자숙하는 사람처럼 6개월 동안 못 올렸다"라고 말해 웃음을 안겼다. 그는 "너무 바쁘고 에너지를 나누지 못하니까 유튜브 채널이 뒷전이 되어 버렸다"라고 당시를 돌아봤다.

풍자는 "유튜브가 너의 본업이고 너를 만들어준 건 구독자들"이라며 "우리를 구독해 주는 구독자들은 편집의 퀄리티를 떠나서 우리라는 사람을 좋아하니까 구독을 누르고 영상을 보는 거다"라고 설명했다. 이어 "공백은 앞으로도 생길 거고 어떻게 될지 모른다. 그때는 '활동 중이고 유튜브 놓지 않았고 바쁘다고 여러분들 버린 게 아니다'라는 정도의 정성은 필요하다고 생각한다"라면서 "지금은 구독자분들에게 뚜기의 모습을 우선 보여주는 게 좋을 것 같다"라고 조언했다.

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anjee85@sportschosun.com