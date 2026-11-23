Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 권은비가 이석증 투병을 고백했다.

23일 임슬옹의 유튜브 채널에서는 '권은비랑 강원도에서 만난 이유?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지난달 권은비와 듀엣곡 '바이브스'(Vibes)'를 발매한 임슬옹은 라이브 클립 촬영을 위해 강원도에 갔다.

Advertisement

오랜만에 만나 수다를 떨던 두 사람. 권은비는 "옛날에는 춤출 때 머리를 잘 흔들었는데 요즘 머리 흔들면 머리가 아프다. 왜 그러지? 이석증이 온 이후로 그래서 그런가"라고 토로했다.

임슬옹은 "이석증왔냐. 그러면 그럴 수도 있다"고 밝혔고 권은비는 "그전에는 아무리 흔들어도 잘 돌렸는데 요즘엔 머리 좀만 흔들려도 머리가 아프다"고 밝혔다.

Advertisement

이에 임슬옹은 "우리 엄마가 이석증 왔는데 네가 지금 왔냐"고 놀랐고 권은비는 "이석증 세게 왔다"고 고백했다.

Advertisement

임슬옹은 "너 너무 무리해서 그렇다. 지금 몸 관리 안 하면, 자꾸 다이어트 더하면 지금부터 간다. 나이에 맞는 스케줄링과 잠도 잘 자야 되고 몸무게도 쪄야지 나이 먹으면 그렇게 계속 무리하게 하니까 귀랑 이런 데로 오는 거다"라고 걱정했다.

Advertisement

그러면서 임슬옹은 "나도 귀가 찌직거린다. 인이어를 이쪽만 20년 넘게 끼니까 콘서트장가서 큰 소리 들으면 치직 한다. 그러다 심해지면 안 들린다"고 밝혔다.

이에 공감한 권은비는 "나도 요즘 그렇다. 키웠는데도 '더 크게 키워주세요' 이렇게 된다"며 "야외에서 조명이 너무 셀 때는 무대 끝나고 내려와서 핸드폰 보면 핸드폰에 조명이 보인다고 해야 되나. 조명을 계속 봐서 그렇다"고 토로하기도 했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com