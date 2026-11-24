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[스포츠조선 조지영 기자] 스릴러와 좀비물, 사극, 멜로까지 다양한 장르가 극장가를 가득 채웠고 많은 관객이 뜨겁게 한국 영화를 사랑했던 2026년, 한국 영화를 결산하는 청룡의 밤이 화려하게 막을 올린다.

25일 오후 8시 30분 서울 영등포구 여의도동 KBS홀에서 제47회 청룡영화상이 개최된다. 올해 청룡영화상은 지난 2025년 10월 8일부터 2026년 10월 11일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다. 23편의 장·단편 한국 영화, 15명의 감독, 28명의 배우가 청룡영화상에서 다시 한번 스포트라이트를 받게 된 가운데, 올해 시상식의 주인공은 누가 될지 또 관전 포인트는 무엇일지 짚어봤다.

사진=플러스엠 엔터테인먼트, 쇼박스

최다 후보 '호프' vs 최고 흥행 '왕과 사는 남자', 청룡의 선택은?

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첫 번째 관전 포인트는 올해 청룡영화상에서 10개 부문 최다 노미네이트된 '호프'와 역대 최고 수익·역대 흥행 2위를 기록한 '왕과 사는 남자'가 벌이는 빅매치다.

'호프'는 2016년 개봉한 '곡성' 이후 무려 10년간의 공을 들여 완성한 나홍진 감독의 첫 SF 스릴러다. 장르의 관습을 비튼 '호프'는 도발적이면서 대담한 스토리와 연출, 배우들의 완벽한 호연과 파워풀한 액션으로 나홍진 감독의 확장된 세계관을 입증했다. '호프'는 올해 청룡영화상에서 작품상과 감독상을 비롯해 남우주연상(조인성), 남우조연상(음문석), 신인여우상(정호연), 촬영조명상, 음악상, 미술상, 편집상, 기술상(특수효과)까지 총 10개 부문 후보에 오르며 저력을 과시했다. 파격적인 설정으로 극장가에 큰 충격을 안긴 '호프'는 지금껏 본 적 없는 한국 영화의 등장으로 '전방위 후보'로 등극, 올해 가장 강력한 후보작으로 위용을 과시했다.

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이에 맞선 올해 최고의 히트작 '왕과 사는 남자'도 만만치 않다. 설 연휴를 앞둔 지난 2월 개봉해 1693만 관객을 동원한 '왕과 사는 남자'는 넘볼 수 없는 역대급 수치의 흥행작으로 상반기 극장가를 뜨겁게 달궜다. '눈물 자국 없는 말티즈'라는 수식어를 가지며 예능에 특화된 장항준 감독이었지만 '왕과 사는 남자'로 연출력을 인정, '1000만 감독'이라는 타이틀까지 획득하며 육각형 감독으로 팬들의 사랑을 받았다. 올해 청룡영화상에서 '왕과 사는 남자'는 작품상과 감독상(장항준), 남우주연상(유해진), 여우조연상(전미도), 신인남우상(박지훈), 각본상, 미술상 등 7개 부문에 등판, 1693만 관객을 웃고 울린 연기와 스토리의 힘으로 승부를 걸었다.

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사진=스포츠조선DB

소처럼 열일하더니..조인성X구교환 주연상·조연상 동시 후보

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올해 연기 부문에서 가장 눈에 띄는 후보는 단연 조인성과 구교환이다. 두 배우는 남우주연상과 남우조연상 후보에 동시에 이름을 올리며 소처럼 열일한 '다작'이 청룡영화상에서 빛을 발했다.

올해 류승완 감독을 시작으로 나홍진 감독, 이창동 감독까지 한국을 대표하는 감독들의 사랑을 한 몸에 받은 조인성은 인생작으로 꼽힌 '호프'로 남우주연상 후보에, '가능한 사랑'으로 남우조연상 후보에 올랐다. 나홍진과 이창동이라는 두 거장의 작품에서 각기 전혀 다른 얼굴을 보여준 한 해였던 조인성은 제3의 전성기라 불리며 인생의 화양연화를 만끽하고 있다. 지난 2023년 열린 제44회 청룡영화상에서 '밀수'를 통해 남우조연상을 수상한 그가 이번에도 트로피를 수집할 수 있을지 관심이 쏠리고 있다.

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올해 영화 '만약에 우리'(김도영 감독) '군체'(연상호 감독) '부활남: 더 레드'(백종열 감독), JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'(박해영 극본, 차영훈 연출)에 최근 개봉한 '폭설'(홍의정 감독)까지 무려 5편을 선보이며 '구교환의 해'를 완성한 구교환. 그는 새해 첫 신작이었던 '만약에 우리'를 통해 남우주연상 후보에, 봄 극장가를 뒤흔든 '군체'로 남우조연상 후보에 올랐다. 현실적이고 섬세한 감성 연기로 '멜로킹'이 됐다가 광기와 섬뜩함으로 꽉 채운 빌런으로 천의 얼굴을 보인 그는 쉼 없이 스크린을 오간 다작 행보로 청룡영화상까지 접수했다.

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 화사, 박정민이 멋진 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.11.19/

이찬혁, 화사와 박정민까지..청룡 축하공연 얼마나 진심인지 감도 안와

청룡영화상은 매년 영화와 음악, 퍼포먼스를 결합한 도파민 터지는 '축하공연 맛집'으로 화제를 모았다. 제43회 청룡영화상에는 뉴진스와 아이브, 지코가 무대를 달궜고, 제44회 청룡영화상에서는 박진영이 청룡의 엔딩크레딧을 완성한 전 MC 김혜수와 과감한 퍼포먼스로 객석의 배우들과 시청자의 폭발적인 반응을 이끌었다. 뿐만 아니라 제45회 청룡영화상에서는 이찬혁이 스스로 관에 들어가는 '관짝 퍼포먼스'로 파격을 선보였고, 그야말로 신드롬 그 자체가 된 지난해 제46회 청룡영화상에서는 화사의 '굿 굿바이' 무대에 박정민이 깜짝 등장해 '국민 전남친' '청룡 전남친' 등의 수식어를 낳으며 시상식 최고의 화제성을 이끌었다.

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아티스트 단독의 무대가 아닌 객석의 배우들, 그리고 그해 관객을 사로잡았던 영화와 호흡하는 무대라는 점에서 매번 관심받았던 청룡영화상. 이렇듯 감동의 수상만큼 이목을 사로잡는 청룡영화상의 축하공연은 올해도 계속된다. 올해 축하공연은 시상식 당일인 오늘(25일)까지 베일에 가려져 있는 가운데, 어떤 아티스트가 파격적이고 화려한 무대를 선보일지 팬들의 기대가 쏠리고 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com