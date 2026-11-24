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[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 이현이가 워킹맘의 고충을 털어놨다.

23일 방송된 KBS2 '말자쇼'에서는 모델 이현이가 출연했다.

이현이는 워킹맘의 고충을 느낀 적이 있다며 "화보를 찍다가 유치원에서 아프다는 말을 들었다. 그래서 '해열제 좀 먹여달라. 끝나고 금방 가겠다'고 했는데 열이 갑자기 2도가 오르면서 기절을 했다. 어릴 때 열경기 일어나지 않냐. 선생님이 급해서 구급차를 불렀다고 빨리 오라 했다"며 "방송이면 괜찮을 텐데 화보 촬영이어서 스모키 화장에 굉장히 과한 머리하고 '죄송한데 진짜 가야 한다' 하고 갔던 경험이 있다. 엄마가 아니면 경험하기도 힘들고 겪지 않아도 될 일인데 엄마가 아니면 그 자리를 채워줄 수가 없으니까 정말 힘든 자리인 거 같다"고 털어놨다.

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이현이는 "제가 그거 때문에 최근에 고민도 많이 하고 스스로 50~60점 엄마라 생각했는데 얼마전 촬영 차 오은영 박사님을 만나 뵀다. 박사님도 너무 바쁘지 않냐. 그런 게 고민이라 말씀 드리니 '같이 있는 시간의 양보다 질이 더 중요하다'더라. 하루에 10분, 15분, 30분을 보더라도 폰 꺼놓고 집에 들어가는 순간 오프(off)를 하는 거다. 아이한테 완전 집중한다"고 밝혔다.

이현이는 "첫째가 학교에서 있었던 일을 너무 얘기하고 싶어한다. 사실 박사님 만나기 전에는 '엄마 잠깐만 이거 해야 돼' 했는데 진짜 잠깐이니까. 잠들기 전까지만 눈을 마주치면 되니까 엄청 재밌는 얘기 듣는 거처럼 '그래서 어떻게 했어?' 이걸 되게 많이 해줬다. 그랬더니 충족이 되는 거 같더라. 온, 오프를 확실히 해야 한다는 말이 도움이 됐다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com