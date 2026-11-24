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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 25기 영자의 취업 소식이 전해졌다.

24기 영식은 23일 25기 영자와 출연했던 유튜브 영상 댓글란에 영자의 취업 소식을 전했다. 영식은 "25기 영자님이 최근에 인테리어 회사에 취업하셨습니다. 다같이 축하 댓글 부탁 드려요"라며 "여름아(영자 본명), 그림 작가로 활동하고 바쁜 와중에 취업 준비하느라 정말 고생 많았어~~!! 새로운 출발 진심으로 축하하고 앞으로 좋은 일만 가득하길 바랄게!"라며 영자를 응원했다.

지난달 영식의 유튜브 채널에서는 영자와 진주 유등축제에 다녀온 모습이 담겼다. 당시 영자는 근황에 대해 "저는 요즘에 그림작가로도 계속 활동하고 있고 낮에는 인테리어 회사에 취업하려고 준비 중"이라 밝혔다. 이후 전해진 합격 소식에 팬들의 축하가 이어지고 있다.

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25기 영자는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로', '나는 솔로 그후 사랑은 계속된다'('나솔사계')에 출연해 얼굴을 알렸다. 귀여운 외모로 인기를 모았던 영자는 '나솔사계' 방송 종영 전 크리에이터 소속사와 계약을 하며 논란이 일었고, 제작진은 계약 위반, 출연자 의무 위반 등을 이유로 라이브 방송 출연을 제한했다.

이에 영자는 "방송과는 별개로 그림 작업과 콘텐츠 활동을 이어가기 위한 개인 활동의 연장선이라고만 생각했고 방송이 끝난 뒤 제 작업이 담긴 콘텐츠들을 천천히 보여드리려 했는데 예상보다 빠르게 방송이 끝나기 전 관련 내용이 알려지게 되었고 결과적으로 시청자분들께 방송의 진정성을 의심받을 수 있는 상황으로 비춰질 수 있었다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다.

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이후 영자는 "'나도 정말 멋진 배우가 되면 어떨까?' 그런 꿈도 꿔봤다"며 연기 독백 영상을 공개하며 배우에 도전하는 모습도 공개해 화제가 됐다.

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wjlee@sportschosun.com