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[스포츠조선 이우주 기자] '마이금희' 한석준이 프로그램 강제 하차에 오열했다고 털어놨다.

20일 유튜브 채널 '마이금희'에서는 한석준 전 아나운서가 출연했다.

한석준은 KBS1TV '우리말겨루기' 하차 당시를 떠올리며 "제가 5년을 모든 걸 갈아 넣은 프로그램이었다. 그게 저의 의사로 그만둔 게 아니었다. 프로그램 팀도 저를 원했는데 저를 '생생정보통'을 시켰다. 두 프로그램의 방송시간이 30분이 겹쳐서 빠져야 하는 상황이었다. 어떻게 해서든 안 빠지려고 편성을 바꾸려고 많은 노력을 했는데 결국 안 됐다"고 토로했다.

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한석준은 "결국 안 된다고 모든 게 확정된 날, 집에 가는 차 안에서 울분이 터져 나오더라. 그래서 그 차를 갓길에 세우고 핸들을 치면서 울었다. 화나서 운 건 처음이지 않나 싶다"며 "그리고 2010년 내내 별로 기분 좋지 않은 상황을 보내다가 이대로는 안 되겠다 싶어서 2011년 휴직하고 자비로 중국에 다녀왔다. 다들 회사에서 보내준 줄 아는데 제 돈으로 다녀왔다"고 밝혔다.

'우리말겨루기'에 미련이 오래 남았다는 한석준은 "복직하자마자 전현무가 사표를 쓴다 했다. 그때 저한테 같이 나가자고 하더라. 그 말이 일리가 있었는데 그때 저한테 손범수 선배 다음 '1대100' 진행을 하라는 얘기가 있었다"며 "'우리말겨루기' 때 못했던 퀴즈쇼 진행을 하고 싶더라. 그래서 '먼저 가라. 난 '1대100' 좀 하겠다'고 했다"고 퇴사를 미룬 이유를 밝혔다.

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한석준은 "이런 게 미련이라 생각한다. 그걸 3년 동안 즐겁게 잘했지만 가끔 '3년 일찍 현무와 나갔으면 어땠을까? 좀 더 자유로워지고 넓은 걸 보지 않았을까?' 이런 생각을 한다"고 솔직히 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com