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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 스피카 출신 배우 양지원과 뮤지컬 배우 양준모가 다정한 만삭 화보를 공개하며 출산을 앞둔 근황을 전했다.

양지원은 23일 자신의 계정에 "만삭촬영이라는 것을 해보았습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 양지원은 남편 양준모와 커플로 의상을 맞춰 입고 카메라 앞에 섰다. 양준모는 아내 뒤에서 다정하게 끌어안은 채 만삭의 배를 감싸고 환한 미소를 지었다. 양지원 역시 배를 살며시 감싼 채 눈을 감고 미소를 지으며 행복한 예비 엄마의 모습을 드러냈다.

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이와 함께 양지원은 태아의 입체 초음파 사진도 공개했다. 초음파 속 아기의 얼굴과 가상 얼굴 사진을 나란히 담은 화면을 공유하며 "정말 요렇게 생겼을까?"라고 기대감을 드러냈다.

또한 남편 양준모와의 다정한 사진을 공개하면서는 "화가 자주 나지만 사이는 좋아요♥ㅋㅋ"라는 유쾌한 말을 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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앞서 양지원과 양준모는 지난 8월 31일 결혼식을 올렸다. 당시 두 사람은 결혼과 임신 소식을 동시에 발표해 화제를 모았다.

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또한 양준모는 결혼 발표 당시 지난 2023년 전처와 이혼한 사실도 뒤늦게 공개했다. 이혼 3년 만에 8살 연하 양지원과 재혼하게 된 사실이 알려지면서 관심을 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com