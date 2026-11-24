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[스포츠조선 정유나 기자] 래퍼 양홍원이 불륜 의혹으로 논란에 휩싸인 가운데, SNS에 장문의 글을 올리며 복잡한 심경을 드러냈다.

양홍원은 23일 자신의 SNS에 하늘을 바라보며 떠올리는 생각과 가족에 대한 마음, 음악인으로서의 소신 등을 담은 글을 게재했다.

그는 "난 힘들 때 하늘을 본다"며 "하늘을 보면서 조상님들에 대하여 생각을 하고 먼저 간 내 사람들을 생각한다"고 운을 뗐다. 이어 "하늘을 보면서 하는 내 생각들은 내가 누구인지 똑똑히 알려준다"며 힘든 상황에서도 자신을 돌아본다고 밝혔다.

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자신의 직업에 대한 소신도 전했다. 양홍원은 "난 내 직업의 위상을 높게 세우며, 개선해야 할 것들에 대한 피드백은 마다하지 않는다"며 "내 직업은 적어도 변호사나 기자만큼 존경받아 마땅하고 그 사실을 다음 세대들의 눈으로 직접 보게 한다"고 강조했다.

아버지를 향한 마음도 언급했다. 그는 "내가 내 아버지에게 하는 처세는 오직 효도를 목적으로 하고 아직 니들은 내가 어떤 마음인지 모른다"고 적었다.

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특히 글 말미에는 "난 샤워를 하고 씩씩하게 쪼개면서 나온다. 그리고 눈물을 닦는다"며 "아버지가 되려고 죽여놨던 XX도 곧 되살아나리라 믿는다"고 덧붙였다. 이어 "오늘 집에서 나가면 난 어제보다 더 많은 사람들을 상종할 것이고 너는 내가 왜 이러는지 의문일 것이지만 내가 하고 싶은 말은 단 하나"라며 "나야 나, 나야 나. 사나이"라고 글을 마무리했다.

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앞서 양홍원은 지난 10월 18일 모델 출신 원현주와 결혼식을 올렸으나, 불과 닷새 만인 같은 달 23일 불륜 의혹에 휩싸였다. 양홍원의 지인이라고 주장한 A씨는 양홍원이 아내가 아닌 다른 여성과 모텔에 동행했다고 폭로하며 관련 영상과 통화 녹취 등을 공개했다.

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이에 소속사 AP알케미는 양홍원이 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도, 만취 상태에서 잠을 자기 위해 이동한 것이며 객실 안에서 애정 행위는 없었다고 반박했다. 양홍원과 동행 여성은 폭로자를 공갈 및 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의로 고소했다. 이후 폭로자 A씨도 인터뷰에서 불륜 장면을 직접 목격하지 못했다며, 양홍원에게 30만 원을 빌리려다 소속사 측과 갈등이 생겨 폭로했다고 밝혔다. 그는 원현주와 딸에게도 사과했다.

논란 이후 양홍원과 원현주는 서로의 SNS 계정을 언팔로우했고, 원현주는 기존 게시물을 삭제하거나 비공개로 전환했다. 이후 SNS 활동을 재개했지만 양홍원과 딸의 사진은 공개하지 않은 상태다. 두 사람의 관계에 관심이 쏠리고 있으나, 현재까지 부부 사이의 구체적인 상황은 확인되지 않았다.

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jyn2011@sportschosun.com