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[스포츠조선 정안지 기자]배우 박정민이 배우 겸 감독 조현철을 향한 뼛속 깊은 질투심을 고백했다.

23일 유튜브 채널 '침착맨에는 "하남자가 되어 돌아온 박정민"이라는 제목의 영상이 게재됐다

이날 박정민은 무제 신간을 언급하며 "조현철이 뮤직비디오 연출을 해줬다"라고 말했다. 조현철을 모르는 침착맨에게 박정민은 "넷플릭스 'D.P.'에 나왔고, 매드클라운의 동생이다. 집안이 엄청나다. 아버님은 교수시고 어머님도 그림을 그리신다. 이모는 뮤지컬을 하신다. 굉장히 예술적인 기질이 다분한 집안"이라고 설명했다.

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박정민은 "조현철과 고등학교 때부터 친구였는데 내가 정말 뼛속 깊이 질투했었다. '질투심이라는 게 이런 거구나'라고 느낄 정도로 진하게 질투했다"고 털어놨다. 이를 어떻게 극복했느냐는 질문에는 "극복 못 했다"라고 솔직하게 답해 웃음을 안겼다.

질투의 이유는 조현철의 뛰어난 재능 때문이었다. 박정민은 "너무 천재다. 연기도 잘하고 영화도 잘 만든다"라며 "고등학교 친구이자 영상원 영화과 동기다. 연기과로 전과를 한 가장 큰 이유가 조현철이다. 같은 수업에서 둘 다 영화를 만들었는데 걔는 너무나 걸작을 만들어냈고, 나는 누가 봐도 졸작이었다"라고 털어놨다.

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박정민은 "연기도 엄청 잘하고 영화도 더 잘 만들고 출판사도 한다. 자꾸 내 영역을 침범한다. '왜 내가 하려는 거 따라 하나'라는 생각도 들었다"라며 농담 섞인 불만을 토로해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com