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[스포츠조선 정안지 기자]가수 거미가 7세 딸의 그림으로 앨범 표지를 제작한 사실을 공개하며 딸바보 면모를 드러냈다.

23일 유튜브 채널 '이은지'에는 "보이스로 노래방을 휩쓸고 간 두 번째 가수, 거미"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 거미는 첫째 딸이 직접 그린 그림과 글씨로 만든 앨범 표지를 공개해 눈길을 끌었다.

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거미는 그림에 대해 "자기 모습과 올해 1월에 태어난 동생 모습을 그린 거다. 머리에 디테일이 있다"라며 설명했다. 특히 7세 딸은 자신과 동생의 머리 모양을 각기 다르게 표현하는 등 어린 나이에도 섬세한 그림 실력을 뽐내 감탄을 자아냈다.

거미는 "그림이 귀엽다고 생각했다. 딸의 시그니처다. 딸이 사람을 눈사람처럼 그린다"라며 "너무 순수하고 귀여워서 하게 됐다"라며 앨범 표지로 사용하게 된 이유를 밝혔다.

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이어 거미는 앨범에 대해 "이 노래를 들으시면 누구나 소중한 존재를 떠올리셨으면 좋겠다는 마음으로 썼다"라며 "나에게 가장 중요하고 인생에서 가장 큰 사람들인 아이들을 생각하면서 글을 적어봤다"고 덧붙여 두 아이를 향한 애틋한 마음을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com