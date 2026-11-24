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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 강성연이 의사 남편과 재혼 후 행복한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

강성연은 23일 자신의 SNS에 "반짝이지만 시린 계절이 왔네. 사랑하는 가족과 함께했던 주말 기록"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 강성연은 화려한 크리스마스트리를 배경으로 남편과 다정하게 포즈를 취하고 있다. 두 사람은 나란히 서서 환하게 웃는가 하면, 강성연이 남편의 어깨에 머리를 기댄 채 애정을 드러내기도 했다.

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또 다른 사진에서는 서로 손을 꼭 잡은 채 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 포근한 니트와 겨울 외투를 맞춰 입은 듯한 두 사람의 모습에서 다정한 부부의 분위기가 느껴진다.

한편 강성연은 2012년 결혼해 두 아들을 뒀으나 2023년 이혼했다. 이후 지난 5월 재혼 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 남편은 신경과 전문의 장민욱으로 알려졌으며, 두 사람은 강성연의 두 아들과 함께 새로운 가정을 꾸려가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com