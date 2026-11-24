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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 김정난이 14살인 반려묘의 종양 발견 소식을 전하며 수술을 둘러싼 고민을 털어놨다.

23일 유튜브 채널 '김정난 '에는 "20년차 집사 김정난 & 냥신 나응식 수의사도 놀란 시한부 냥이의 기적의 변화"라는 제목의 영상이 게재됐다

영상 속 김정난은 얼마 전 간종양 수술을 받은 반려묘를 언급하며 "간은 다행히 예후가 좋은데 MRI를 찍어보니 뇌 쪽 뒤에 작은 종양이 하나 더 생겼다"며 "혈관과 가까워 위험성이 있다더라"고 설명했다.

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이어 "수술했을 때 얻는 게 더 클지, 잃을 게 더 클지 따져보면 49대 51 정도"라며 "사실 지금은 수술을 포기한 상태"라고 밝혔다. 그는 "마취 후유증도 꽤 크더라. 14살인 아이에게 다시 마취하고 수술해 주는 게 쉽지 않을 것 같다"고 덧붙였다.

또한 김정난은 "방사선 치료도 생각했지만 15번 받아야 한다고 하더라. 15번을 매일 가서 매일 진정시키고 해야 하는데 그 마취 부담도 크고 수술 역시 위험성이 있는 것 같다"고 털어놨다. 이어 "아이가 사는 날까지 곁에서 많이 사랑해 주고 맛있는 걸 주는 게 맞지 않을까 생각하고 있다"고 전했다.

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이에 전문의는 보호자가 수술을 선택하든 포기하든 죄책감을 느낄 수 있는 만큼, 아이의 상태와 삶의 질을 충분히 고려해 결정해야 한다는 취지로 조언을 건넸다.

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anjee85@sportschosun.com