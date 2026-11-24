사진=연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 음주운전 사고로 물의를 빚은 배우 고경표가 사고 9일 만에 경찰에 출석해 고개를 숙였다. 특히 사고 직후 자신의 차량부터 확인한 행동에 대해 "경황을 살피던 중이었다"고 해명해 눈길을 끌었다.

고경표는 지난 23일 오후 6시 53분께 서울 마포경찰서에 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 출석했다. 이날 약 1시간 40분 동안 경찰 조사를 받은 그는 오후 8시 35분께 귀가했다.

검은색 정장 차림으로 취재진 앞에 선 고경표는 굳은 표정으로 연신 고개를 숙였다. 그는 "그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데 정말 무책임한 모습이었다"며 "죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다"고 사과했다.

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사고 당시 음주량을 묻는 질문에는 "많이 마신 걸로 기억한다"고 답했다. 이어 소명할 내용이 있느냐는 물음에는 "따로 소명할 것이 없다. 내가 저지른 잘못에 대해 말씀드릴 생각"이라며 자신의 책임을 인정했다.

특히 대리운전 기사를 부르지 않은 이유를 묻는 질문에는 "조사 때 말씀드리겠다"며 구체적인 답변을 피했다.

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피해 환경미화원과의 만남도 언급했다. 고경표는 "직접 만나서 사과드렸다"며 "되려 저를 걱정해주는 모습에 다시 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었다"고 밝혔다.

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경찰 조사를 마친 뒤에도 고경표의 사과는 이어졌다. 그는 조사에서 어떤 내용을 진술했느냐는 질문에 "사건 당일에 있었던 일에 대해 사실대로 말씀드렸다"고 답했다.

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사고 직후 자신의 차량을 먼저 확인한 이유에 대해서는 "경황을 살피던 중이었다. 다른 이유는 없다"고 설명했다.

자신의 음주운전으로 피해를 본 방송 프로그램 제작진을 향해서는 울먹이며 사죄했다.

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고경표는 "정말 죄송하다. 단지 나를 믿어주셨을 뿐인데 나 때문에…"라며 말을 잇지 못했다. 이어 자신의 행동을 되돌릴 수 없는 무책임한 모습이라고 표현하며 거듭 사과했다.

팬들에게도 "보내주신 관심과 응원을 이런 식으로 돌려드리게 된 것에 대해 정말 죄송하다"고 고개를 숙였다.

앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 채 자신의 승용차를 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다.

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당시 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150% 수준이었던 것으로 전해졌다. 차량에 동승자는 없었으며, 사고로 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다.

경찰은 사고 현장에서 음주 측정을 실시한 뒤 고경표를 귀가 조치했다. 이후 경찰은 정확한 사고 경위 등을 확인하기 위해 고경표를 소환했다. 음주운전 혐의 외에 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 적용하는 방안도 검토 중인 것으로 전해졌다.

고경표는 사고 다음 날인 15일 SNS를 통해 음주운전 사실을 인정하고 사과했다. 그는 과거 다른 사람들에게 음주운전을 하지 말라고 이야기했던 자신이 정작 그 말을 어겼다며 자책했고, 예정된 활동을 모두 중단하겠다는 뜻을 밝혔다.

방송가에도 후폭풍이 이어졌다. MBC '놀면 뭐하니?'를 비롯해 tvN '식스센스: B사이드', '놀라운 토요일' 등은 고경표의 출연 분량을 축소하거나 편집하는 조치에 나섰다.

특히 박보검, 이상이와 함께 출연하는 tvN '보검 매직컬2'는 이미 촬영을 마친 사전제작 프로그램이라는 점에서 제작진의 고민이 커졌다.

제작진은 고경표의 음주운전 소식을 접한 뒤 당혹감과 유감을 표하면서도, 세 출연자의 역할과 분량이 프로그램 전체 구성에 밀접하게 연결돼 있어 편집에 현실적인 한계가 있다고 설명했다. 그러면서 시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 불편을 최소화하겠다고 밝혔다.

사고 9일 만에 경찰에 출석해 거듭 사죄한 고경표. 음주운전으로 피해자가 발생한 데다 출연 프로그램들까지 잇따라 직격탄을 맞은 가운데, 향후 경찰 수사 결과와 처분에 관심이 쏠리고 있다.

olzllovely@sportschosun.com